JAVIO NAM SE TUCAK IZ KOREJE I OTKRIO NAJBOLJE MOGUĆE VIJESTI: Ono što je jutros kazao igračima pokazuje snagu branitelja naslova

Pred hrvatskom vaterpolskom reprezentacijom najvažniji je događaj godine. Od 14 do 28. srpnja u Južnoj Koreji na rasporedu je Svjetsko prvenstvo za vaterpoliste. Barakude su na 18. Svjetskom prvenstvu, kojem je domaćin Gwangju, smještene u skupinu B s reprezentacijama Australije, Sjedinjenih Američkih Država i Kazahstana.

Cilj je jasan

Cilj je jasan. Izboriti vizu za Olimpijske igre u Tokiju slijedećeg ljeta. Znači, moramo izboriti finale turnira jer prva dva mjesta na SP-u jedino jamče nastup na OI. Ukoliko među njima bude Srbija, reprezentacija koja je sudjelovanje na OI osvajanjem prvog mjesta u Svjetskoj ligi, onda će u Tokio putovati prve tri momčadi sa SP-a. Drugi cilj je izboriti plasman u finale i boriti se za obranu naslova svjetskih prvaka kojeg su naši vaterpolisti osvojili prije dvije godine u Budimpešti…

“Tu smo, u Koreji, na poprištu jedne vaterpolske bitke koja nam slijedi. Došli smo u Južnu Koreju još prije dva dana radi što bolje aklimatizacije i što bolje pripreme za početak SP-a. Odrađujemo zadnje završne trening utakmice s Italijom. Mislim da smo odradili sve. Što se tiče nas, napravljeno je uistinu sve i spremni čekamo početak prvenstva”, kazao nam je u uvodu razgovora izbornik Ivica Tucak, koji nam se javio iz Južne Koreje…

‘Motiva ne nedostaje, želje su tu. Znamo što nas čeka, ali svjesni smo i snage’

“Motiva ne nedostaje, želje su tu. Znamo što nas čeka, znamo koji su nam ciljevi i vjerujem da ih možemo dostići”, kazat će nam Tucak koji je zadovoljan situacijom u momčadi i s trenutnim zdravstvenim biltenom svojih igrača.

Izbornik Tucak na put je poveo 14 igrača, jer nije bio siguran hoće li biti spreman Marko Macan koji se još uvijek oporavlja od loma šake, i kojeg bi na bekovskoj poziciji zamijenio Ivan Buljubašić. No, otkrio nam je kako će Macan biti spreman za početak turnira. Od igrača koji su bili na pripremama u Južnu Koreju nisu otputovali vratar Popadić, centri Krapić i Lozina te vanjski igrači Bašić, Bukić i Visković.

‘Imamo stvarno dobru atmosferu’

“Ma situacija je onakva kakva i treba biti. Nema nikakvih problema. Imamo stvarno dobru atmosferu. Ponavljam, napravili smo sve s naše strane što smo i trebali napraviti. Hvala Bogu, problema s ozljedama u ovom trenutku nema. Macan se priključio reprezentaciji. Bit će spreman za početak SP-a. S jednim određenim optimizmom, bez nekih velikih i bombastičnih najava što nije bilo nikad do sad, čekamo početak. Ići ćemo iz utakmice u utakmicu. Vjerujem da možemo puno, ali neće se samo pitati nas. Tako da polako, čvrsto s obje noge na zemlji, svjesni smo svoje kvalitete, snage i s velikim motivom idemo početi SP”, odlučno, samouvjereno, nekako hrabro i pobjednički, izbornik nam govori o onom što slijedi za naše vaterpolske dečke…

‘Mene uloge favorita ne zanimaju’

Put prema željenoj obrani naslova izabranici Ivice Tucka započet će 15. srpnja utakmicom protiv Australije, u drugom kolu će igrati protiv najjače momčadi u skupini poslije nas, Amerikanaca 17. srpnja, a u posljednjem dvoboju grupne faze, 19. srpnja, čekat će ih slabašni Kazahstan…

“Upravo sam igračima maloprije rekao, za mene te uloge favorita i ne favorita ne zanima. Mene zanima, i to je ono što prenosim na svoje igrače, koliko možemo i koliko vrijedimo. Za mene kvote, koeficijenti, predznaci, uloge favorita ne zanimaju, to nije bitno. Nama je bitno da budemo svjesni koliko možemo, koliko vrijedimo i što mi jesmo u bazenu kao kolektiv i momčad. Cilj je konačni i jedno i drugo. Znači, da se ode do kraja i da se izbore OI. Prema tome, lako bit neće. Čeka nas teško SP, rekao bih nikad izjednačenije. Snagu imamo, kvalitetu isto, to smo pokazali već više puta. Imamo osmjeh na licu, idemo uživati u onom što radimo. Mislim da smo potpuno spremni za prvenstvo. Neće biti lako, ali veselimo se izazovima”, zaključio je Ivica Tucak.

Hrvatskih 14 vaterpolskih odabranika Ivice Tucka u Južnoj Koreji na SP-u

Vratari: Marko Bijač i Ivan Marcelić; Braniči Andro Bušlje, Hrvoje Benić i Marko Macan; Centri Luka Lončara i Josip Vrlić: Napadači Loren Fatović, Maro Joković, Javier Garcia, Ante Vukičević, Lovre Miloša i Anđelo Šetka, rezerva Ivan Buljubašić