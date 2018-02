JAKOV FAK BEZ IZMOTAVANJA: Hrvat osvaja medalje pod slovenskom zastavom za što su, objasnio je, krivi nesposobnjakovići

Fak je krajem 2010. godine dobio slovensku putovnicu

Prije osam godina na Zimskim olimpijskim igrama kojima je domaćin bio Vancouver biatlonac Jakov Fak nosio je hrvatski zastavu i osvojio brončanu medalju na dionici dugoj 10 km, danas je on slovenski reprezentativac koji je na Igrama u Pjongčangu osvojio srebro na 20 km dugom nadmetanju.

JAKOV FAK OSVOJIO SREBRO U PJONGČANGU: Hrvat koji nastupa za Sloveniju stigao do druge olimpijske medalje

U mikrofon HRT-a 30-godišnjak iz Mrkoplja je još jednom objasnio zašto je promijenio državljanstvo i kako na to danas gleda.



“Mislim da to nije pitanje za mene već za one koji su onda za to bili odgovorni. Što se tiče moje sportske karijere to je bio ispravan potez jer je biatlon u Hrvatskoj marginalan sport, koji u ono vrijeme nije imao perspektive zato što to, nažalost, u Hrvatskoj ljude ne zanima. Zbog par ljudi koji su bili nesposobni, i još uvijek su vjerojatno nesposobni po tom pitanju, bez ambicija i bez vizije, prije svega govorim o ljudima iz biatlonskog saveza koji su ga onda vodili, nisam želio potrošiti svoj talent”, objasnio je Fak koji je za Sloveniju osvojio pet medalja među kojima i dvije zlatne sa svjetskih prvenstava.