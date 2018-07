IVICA TUCAK NAJAVIO SPEKTAKL U ČETVRFINALU EURA: Utakmice Crne Gore i Hrvatske uvijek ponude uzbuđenje

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u četvrtfinalu europskog prvenstva u Barceloni igrat će protiv Crne Gore

“Očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica, kao što je to uvijek u četvrtfinalnim utakmicama ovakvih natjecanja. Snaga Crne Gore nam je dobro poznata te maksimalno respektiramo protivnika,” kazao je izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak.

Direktan plasman

Hrvatska je u četvrtfinale ušla direktno nakon što je osvojila prvo mjesto u skupini C, dok je Crna Gora bila druga u skupini B iza Španjolske, pa je morala igrati osminu finala protiv Rumunjske. Crnogorci su bili uvjerljivi i na koncu su slavili 15-5.

Mi bliže pobjedi

“Crna Gora Ima nekolicinu sjajnih igrača, no vjerujem da, ako ćemo biti na tragu onoga što do sada pokazujemo na ovome Europskom prvenstvu, ipak smo mi bliže pobjedi. Ali da će biti izuzetno teško, to je neosporno,” zaključio je izbornik Tucak.

Put do finala

U slučaju pobjede protiv Crne Gore, ‘barakude’ će u polufinalu čekati bolji iz dvoboja Srbija – Mađarska. Srbija je kao i Hrvatska direktno ušla među osam najboljih, dok je Mađarska u osmini finala pobijedila Nizozemsku 12-9. Susret je na rasporedu u utorak u 18.30 sati.

U ostalim susretima četvrtfinala sastaju se Španjolska – Grčka, te Italija – Rusija.