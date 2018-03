INSPIRATIVNA PRIČA HRVATSKOG PARAOLIMPIJCA: Nakon loma kralježnice ostao je paraliziran, a sada piše povijest u Pjongčangu

“Maštao sam da ću jednog dana nastupiti na Olimpijskim igrama”

Prvi put u povijesti Hrvatska će na zimskim paraolimpijskim igrama imati predstavnika u snowboardingu, na ZPOI u Pjongčangu nastupit će Bruno Bošnjak.

Bošnjak je prije 12 godina bio na korak do plasmana na zimske olimpijske igre u Torinu, no teška nesreća mu je promijenila život. Na jednoj od kvalifikacijskih utrka se teško ozlijedio slomivši vratnu kralježnicu te je ostao paraliziran. Po završetku četverogodišnjeg oporavka uspio je prohodati. No, Bošnjak se još jednom teško ozljeđuje prilikom pada s bicikla, kada su mu stradala dva kralješka. Unatoč svemu, Brunina želja za natjecanjem u snowboardu je bila jača.

“Moj san je pokvarila nesreća”

“Maštao sam da ću jednog dana nastupiti na olimpijskim igrama, a moj san je pokvarila nesreća. Sve je propalo i skoro sam otpisao tu svoju životnu želju. No sada se vratilo i nastupit ću na paraolimpijskim igrama,” kazao je Bošnjak dodavši: “Sretan sam i ponosan što mogu predstavljati Hrvatsku na Paraolimpijskim igrama.”



S obzirom na to da se i prije nesreće bavio snowboardingom, sada itekako osjeti razliku.

Najbolje rezultate je bilježio u boardercrossu

“Najvažnija razlika je da su staze sada ipak malo blaže. Prije koji tjedan na Olimpijskim igrama bilo je pravo ludilo, sportaši su nevjerojatni, ali ja na žalost više ne mogu tako voziti. Međutim, trening mi je ostao isti, čak djelomično treniram na stazi na kojoj sam bio prije nesreće,” dodao je 35-godišnji Zagrepčanin koji je prvi put na snowboard stao sa 11 godina, a dvije godine kasnije počeo se natjecati.

Najbolje rezultate je bilježio u boardercrossu, a nastupio je na dva svjetska juniorska i dva svjetska seniorska prvenstva.

“Odbijam sjediti doma – sport je moj životni put”

“Sigurno da me nekada ulovi strah, na primjer nedavno sam pao na treningu, ali trener me dobro ohrabrio i motivirao. Uglavnom me najviše pogađa to što me moje tijelo sprječava da vozim tehnikom kojim sam vozio prije nesreće, ali i ovako sam presretan. Odbijam sjediti doma – sport je moj životni put,” poručio je.

Para Snowboard je u programu paraolimpijskih igara od Sočiju 2014. godine gdje su medalje dijelile u muškom i ženskom snowboard crossu. U Pjongčangu na rasporedu su tri discipline – snowboard-cross, banked slalom i veleslalom. Bošnjak će nastupiti u dvije discipline – banked slalomu i snowboard crossu.