HRVATSKI VATERPOLO U DOBA KORONE I NAKON NJE: Grogirani ratnik koji se bori, ali i vapi za pomoći; ‘U teškoj smo situaciji, ali idemo dalje’

Razgovarali smo s Pericom Bukićem o situaciji u vaterpolu i hrvatskom sportu općenito

Dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza (HVS) Perica Bukić nije skrivao zadovoljstvo nakon jučerašnjeg sastanka s ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslavom Capakom u Zagrebu na kojem je potvrđeno da se od 24. lipnja mogu nastaviti vaterpolska natjecanja, ali ni zabrinutost.

Pandemija koronavirusa pogodila je i vaterpolo koji se polako vraća svojoj rutini, ali isto tako pred kojim je teška budućnost. Klubovi su u lošem stanju i treba hrvatskom vaterpolu jedna značajna pomoć, kako bi sačuvali profesionalizam, odnosno kako se ne bi dogodilo ono najgore, da se sve sruši, da dođe do kraha i da vaterpolo postane amaterizam. Već dva mjeseca sport je, naime, u totalnom lokautu.

Ovog ljeta trebalo bi se igrati u bazenima diljem Hrvatske i regije

No, počet ćemo s lijepim vijestima…

“Za razliku od nekih sportova koji su završili svoja natjecanja, mi smo iz vaterpola uvjerenja da bi bilo pametno ovog ljeta odigrati prvenstvo Hrvatske do kraja. Nismo odigrali završnicu regionalne lige i Final Four što planiramo ovog ljeta, isto kao i hrvatski playoff kako bi dobili prvaka Hrvatske i ovu sezonu završili koliko je moguće regularno. Molili smo upravo zato za taj sastanak, da vidimo njihova predviđanja, što očekuju u tom terminu u kojem mi planiramo igrati, a to je kraj lipanj i kroz mjesec srpanj. Gospodin Capak je rekao kako misli da bi se u tom periodu moglo održati natjecanja. Testiranja nisu njima nikad bila nužna, to se pojavila neka priča u nogometu i nekakvi njihovi standardi u odnosu na iskustva iz europske unije. Situacija u Hrvatskoj, a pogotovo za mjesec i pol dana, nadamo se da će biti bitno povoljnija, nadamo se skroz normalna, iako se to sve još mijenja iz tjedna u tjedan Želimo normalno igrati, ne samo muško i žensko seniorsko prvenstvo, nego kroz srpanj i kolovoz da ćemo moći odigrati i finale mlađih selekcija, što je strašno važno da vratimo djecu u bazen. Djeca su posebno frustrirana ovom pauzom od dva mjeseca doma, i kroz sport je idealno ponovno ih vratiti u nekakav normalan život. Planiramo ovog ljeta natjecanja svih selekcija”, kazao nam je u uvodu razgovora Perica Bukić i nastavio:

“Pitao sam Capaka kad bi se treninzi mogli početi obavljati u punom obujmu, znači u smislu kontakta, duela itd. To je planirano iza 25. svibnja, tada bi mogli okupiti i reprezentaciju. Bio je to jedan ugodan i konstruktivan razgovor. Dobili smo odgovor što možemo, smjernice što trebamo i ono čega se još uvijek moramo pridržavati. Znači, treba paziti na sve one uvjete, mjere, o kojima se stalni govori. Svi sportaši moraju paziti, odnosno biti u dobrom zdravstvenom stanju, pa ako bi bilo tko osjetio neke tegobe ili vidio da ima temperaturu, da ne dolaze na trening, da sačekaju koji dan da se vidi što je to, da se smiri… Mi kao sport idemo dalje. Upravi odbor je donio odluke u odnosu na nastavak sezone, možemo sad planirati i dalje od toga. Imamo dosta čistu situaciju. Ponavljam, sve pod uvjetom da se trenutna situacija s koronavirusom ne pogorša”.

Vaterpolski trening u koronadobu

Vaterpolisti su u treningu već dva tjedna, ali daleko je to od normalnog. Kao što je rečeno, nema kontakta, vladaju posebni uvjeti i pravila, pa vaterpolo u doba koronavirusa izgleda ovako:

“Dolaze na trening u skupinama po 4 igrača, imaju točno određeni ulaz ulaska na plivalište, dezinficiraju se, imaju svoj prostor na tribinama gdje se preslače. Svi su udaljeni, u svakom trenutku, minimalno 5 metara. Bazen je podijeljen u dva dijela kao dvije cjeline. Na sredini bazena je razmak od nekih pet ili šest metara. Dvije grupe po 4 igrača trenira na jednoj strani bazena, druga na drugoj. Trenutno se sve sad svodi na plivanje, znači uz konstantnu udaljenost od minimalno pet metara oni odrade plivački trening, a plivanje je baza svega. Nakon toga odrade i trening s loptom, tehniku, znači dodavanje. Imaju kratak šuterski trening. No, nije to to. To je uvod, puno više nego što je bio suhi trening, ali nije to pravi trening. No, za ovu fazu je Ok. No, ograničeni smo zbog broja igrača. Teško to sve pokrivamo, ali se borimo. I sad je po novim mjerama dopušteno 40 osoba. Tako da smo time dobili približno normalnu situaciju glede broja sportaša, ali nema utakmica, duela, igrača više, back centra, no povećao se broj vaterpolista koji mogu sudjelovati treningu”.

Bude li dakle sve u najboljem redu, 24. lipnja bi se trebale igrati prve utakmice četvrtfinala PH, kao i prva utakmica za 9. mjesto u državnom prvenstvu. Uzvrati su tri dana kasnije. Podsjetimo, četvrtfinalni parovi su Jug AO – Galeb MR, Mladost – POŠK, Jadran – Primorje EB i Mornar BS – Solaris.

Polufinala su na rasporedu 1., 4. i 6. srpnja (igra se na dvije pobjede), a finalne utakmice od 18. srpnja do 1. kolovoza ove godine. Finale se igra na tri pobjede.

Po Bukićevim riječima natjecanja u završnici Hrvatske lige mogla bi se održavati i uz prisutnost gledatelja jer s obzirom na brojnost posjetitelja ne bi bilo problema održati propisanu socijalnu distancu.

Moguće odigravanje utakmice i uz prisutnost gledatelja

“Planiramo utakmice krajem lipnja, pa očekujemo da će tada biti moguće, da će mjere to dopuštati, da organizator snosi odgovornost za gledatelje u vaterpolu., tj za stanje na tribinama. Nisu oni još do kraja razradili takvu mjeru, donijeli odluku, i oni žele vidjeti kako će to za mjesec dana izgledati. Njihova pretpostavka je da bi tamo iza 1. srpnja, znači kroz mjesec srpanj, da bi mogli imati i publiku na tribinama, što je nama bitno. Mi nemamo desetke tisuća ljudi, nama je par sto do tisuću ljudi maksimum. U završnici PH, bilo bi lijepo kad bi mogli imati publiku na utakmicama. Dobro je i to da će to u pravilu biti otvoreni bazeni, otvorena plivališta, što također poboljšava situaciju”.

Liga prvaka je prekinuta i definitivno otkazana za ovu sezonu. Perica Bukić žali zbog takve odluke krovnog LEN-a, po njemu se trebalo do kraja odigrati. No, isto tako naglašava:

“Gledamo iz pozicije Hrvatske, no ako vidimo kakvo je stanje u Italiji, Španjolskoj ili Rusiji, vjerojatno su iz LEN-a procijenili ne dovoditi klubove u stanje čekanja natjecanja, pa su prekinuli sezonu i dogavaraju tamo za listopad početak nove. Jako mi je žao zbog toga, posebno i zbog toga što smo mi imali dva predstavnika u Final Eight Jug i Mladost. To bi bio pravi spektakl i uspjeh hrvatskog vaterpola. Na odluku LEN-a nismo mogli utjecati i prihvatili smo odluku bez pogovora”.

Bukić nam je otkrio i jednu zanimljivost:

“Ono što mi planiramo još odigrati je završnica regionalne lige 11 srpnja. Odigrali smo ju u tom ligaškom dijelu. Ostalo je odigrati Final Four kojeg planiramo odigrati u Dubrovniku. Imamo tri kluba Jug, Mladost i Jadran iz Splita, i Jadran iz Herceg Novoga. S obzirom na situaciju s pandemijom koronavirusa u Crnoj Gori, polovicom srpnja kad mi to planiramo igrati, ne bi bilo problema to organizirati u Dubrovniku”.

No, loša je vijest ta da je vaterpolo u Hrvatskoj generalno u situaciji u kojoj se vapi za pomoći. Ne samo vaterpolo nego sport u cjelini…

“Najteže pitanje su uvijek financije. Sport je u Hrvatskoj i do pandemije koronavirusa bio u teškoj situaciji, doslovno se borio za život. Mislim da je iskorak ove sadašnje aktualne vlade, a to je činjenica, nije to sad reklama, ova vlada je u ovih 4 godina napravila iskorak sto posto, uduplan je proračun za sport, ali sport je u prošlosti bio podcijenjen i to duplanje je sad nedovoljno. Naprosto, moje je mišljenje da sport još uvijek nema status u društvu i svoju važnost kod nas. Državni ured za sport, donesen je nacionalni program, to su ogromni koraci naprijed, ali nama treba više. Pandemija je sve značajno pogoršala.

Financije su uvijek najteže pitanje i najveći problem

Sport puni proračun od igara na sreću, lutrijskih sredstava koja su sigurno u ovih dva mjeseca značajno umanjena. Kladionice i uredi igara na sreću nisu radili, tu će biti gubici od 20 do 30 %, govorimo u Hrvatskoj. Dobro je to što su neki troškovi i manji jer nije bilo natjecanja, tu će se doći do nekih prislinih ušteda. No, klubovi koji su baza funkcioniranja u velikim su problemima. Ne samo u vaterpolu. Evo, već više od mjesec dana i ja osobno, kao i ljudi iz hrvatskog vaterpolskog saveza. zajedno s ljudima iz rukometa, košarke, odbojke, nogomet tu stavljam malo na stranu jer su specifični. Imaju druge potrebe i način funkcioniranja, ali ova četiri kolektivna sporta su u vrlo sličnim problemima i radimo s HOO-om i državnim uredom za sport na pronalasku rješenja, kako bi pomogli klubovima. Ja se nadam da će se dio sredstava, koja su bila namijenjena za natjecanja moći prenamijeniti, u smislu pomoći potreba klubova koji su, to nije tajna, u jednoj teškoj situaciji, stanju. Treba nam hitno značajna pomoć kako bi spasili i sačuvali vaterpolo”, govori nam Perica Bukić i zaključuje:

“Vlada je donijela mjeru slično kao u gospodarstvu da pomognu klubovima u zadržavanju trenera i u tom smislu su izdvojena sredstva za sportske djelatnike u vidu njihovih plaća. To je jedan segment koji je sigurno dobrodošao. No, u drugom sport treba više od toga. I ja se nadam da ćemo iz predviđenih sredstava uspjeti prenamijeniti i pomoći klubovima. Barem u pokrivanju troškova sudaca, delegata u budućim natjecanjima sad koja slijede. Znamo situaciju u lokalnim zajednicama koje ovise o turizmu, a vaterpolo ovisi o lokalnoj zajednici. Ne trebamo, stoga, posebno naglašavati koliko je loša situacija i biti pametan i reći da trebamo pomoć. Teška je situacija i u Zagrebu, nakon potresa još i teža. Imamo značajnih problema, borimo se s njima, Savez u konačnici čine ljudi iz klubova. Naravno da pazimo i razmišljamo kakvo osigurati kvalitetno funkcioniranje.

‘Teško je očekivati u ovo doba da će netko izdvojiti za sport’

Postoji li strah, trebamo li se bojati da će vaterpolo pasti u amaterizam? Opasnost uvijek postoji, mi ne možemo predvidjeti što će se dogoditi. Teško je očekivati u ovo doba da će netko izdvojiti za sport. Kako god pogledamo, sport je ugrožen. Situacija je vrlo slična u svim sportovima, ne govorim samo o vaterpolu. No, osobno sam optimist i uvjeren sam da smo mi u Hrvatskoj svjesni važnosti sporta. Pravi sport su na deseci tisuća mladih koji su na neki način, ako ih ne uzmeš za ruku i ne odvedeš na trening ili u neki sport, prepušteni ulici, negativnostima, pretilosti, nekretanju. Nadam se da će vlada još više uvidjeti važnost sporta i da se neće dogoditi crni scenarij urušavanja, kraha i amaterizacije. Urušavanje klubova, propadanje stručnog saveza i trenera, dovodi u pitanje opstanak klubova”.