Hrvatska vaterpolska reprezentacija u petak se okupila u Zagrebu na posljednjih sedam dana priprema pred odlazak na ključni turnir ovog dijela sezone, kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre.

Barakude iz Zagreba putuju u Rotterdam 12. veljače, dok će svoju prvu utakmicu odigrati 14. veljače otvarajući turnir nastupom protiv reprezentacije.

Izbornik naših vaterpolista Ivica Tucak gostovao je u studiju RTL Sporta kako bi najavio kvalifikacijski turnir te naglasio da se Hrvatska rijetko kad našla u situaciji da se nije izravno plasirala na Olimpijske igre.

“Nismo ni mi navikli na ovu situaciju, da budem iskren. Imali smo tri šanse dosad da izborimo Olimpijske igre, a uvijek smo ostali negdje za dlaku kratki. Imamo ogromnu želju da budemo u Tokiju. Mi smo reprezentacija koja ne samo da mora biti u Tokiju, nego tamo mora igrati značajnu ulogu. Pred nama su kvalifikacije koje su teške i zahtjevne”, rekao je Tucak za RTL.

BARAKUDE SE OKUPILE PRIJE ODLASKA NA KLJUČNI TURNIR: ‘Ukoliko pomislimo da je sve gotovo prije nego što jest, neće biti dobro’

‘Ne možemo se cijepiti’

Pravila će u Nizozemskoj biti stroga. U reprezentaciji neće smjeti biti više od dvoje zaraženih koronavirusom, inače će cijela reprezentacija biti odmah diskvalificirana.

“To je jedan od nonsensa u svijetu sporta, to je nešto što bi zasigurno trebalo raspitati je li to u duhu olimpijskog sporta. Mislim da je svim državama u interesu da što više sportaša ide na Olimpijske igre. Znam da postoje u ovom trenutku prioritetne skupine, to su stariji ljudi i zdravstveni radnici. Napravili smo zahtjev koji je išao prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, ali nismo došli do toga da se možemo cijepiti. Sad moramo napraviti sve da zaštitimo svoje igrače i članove stručnog stožera”, objasnio je Tucak.

U sklopu priprema, reprezentacija će u Zagrebu ugostiti američku reprezentaciju s kojom će sutra i u nedjelju odigrati službene prijateljske utakmice.