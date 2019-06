HRVATSKI VATERPOLISTI DOBILI POZNATO POJAČANJE: Nakon tri godine u reprezentaciju se vraća sin hrvatske legende

Iako je klupska vaterpolska sezona netom završena, tek slijedi ona prava reprezentativna. Prevedeno, za one najbolje vaterpoliste odmora nema ni pod razno, a prvi sljedeći izazov koji reprezentacije imaju jest završnica Svjetske lige u Beogradu od 18. do 23. lipnja.

Tim je povodom izbornik Ivica Tucak sastavio popis s 18 igrača koji će konkurirati za odlazak u srpsku prijestolnicu, a među njima se našlo ime koje nismo vidjeli gotovo tri godine – Luka Bukić. Bivši igrač Mladosti, a u prošloj sezoni Pro Recca posljednji je put za Hrvatsku igrao na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru kada je iz svojih razloga odlučio više ne konkurirati. No sada se predomislio, pa Tucak ima jednu kvalitetnu opciju više na lijevoj strani napada.

Otpada Popadić

Za beogradski turnir, čiji će pobjednik izboriti plasman u Tokio, konkurirat će 15 igrača, s tim da će izbornik ondje povesti 17 zbog potreba treninga (otpast će samo treći vratar Toni Popadić), dok će u zapisnik za svaku utakmicu moći uvrstiti 13 igrača.

Podsjetimo, Hrvatska je u skupini s domaćinom Srbijom, Australijom i Kazahstanom.

Vratari: Marko Bijač (Pro Recco), Ivan Marcelić (Mladost) i Toni Popadić (Jug CO)

Braniči: Andro Bušlje (Olympiacos), Ivan Buljubašić (Mladost), Marko Macan (Jug CO) i Hrvoje Benić (Jug CO)

Centri: Luka Lončar (Jug CO), Josip Vrlić (Barceloneta) i Ivan Krapić (Jadran)

Vanjski: Maro Joković (Jug CO), Xavi Garcia (Jug CO), Lovre Miloš (Mladost), Andrija Bašić (Vouliagmeni), Anđelo Šetka (Jadran), Ante Vukičević (Marseille), Loren Fatović (Jug CO) i Luka Bukić (Pro Recco).