Hrvatski skijaši Istok Rodeš i Filip Zubčić zaraženi su koronavirusom, doznaje Večernji list.

Hrvatska skijaška reprezentacija trebala je krenuti na pripreme u Švicarsku, no zbog ovog će morati taj put odgoditi.

“Proveli smo osam dana na kondicijskim pripremama u Delnicama, no kada sam se vratio kući, dobio sam povišenu temperaturu. Taman smo u petak trebali na snijeg u Švicarsku, no sada je sve propalo. Šteta. Testirao se i Rodeš, i on je pozitivan. Sada moramo 14 dana u izolaciju, malo će nam to otežati početak sezone”, rekao je Zubčić za Večernji list.

Lakši simptomi

Prije samo nekoliko dana Rodeš se javio s priprema u Delnicama te je istaknuo kako se osjeća dobro. No po povratku iz Delnica obojica su osjetila simtome. Zubčić je dobio temperaturu, a Rodeš je imao glavobolju. Rodeš ima slabije simptome, no ni Zubčić nije jako bolestan. Rekao je da normalno jede i funkcionira te da su simptomi slični ljetnoj virozi.

Inače, Zubčić je protekle sezone ostvario sjajan rezultat, bio je treći na svijetu u veleslalomu, no ove sezone bi mu koronavirus mogao ozbiljno poremetiti pripreme.

