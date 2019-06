HRVATSKE ODBOJKAŠICE NES(P)RETNO IZGUBILE U FINALU: ‘Razočarane smo, ali moramo biti zadovoljni drugim mjestom’

Treće mjesto u Varaždinu zauzele su odbojkašice Bjelorusije zahvaljujući pobjedi protiv Španjolske

Hrvatske odbojkašice nisu uspjele osvojiti Zlatnu europsku ligu, u finalu završnog turnira u Varaždinu izgubile su od Čehinja sa 1-3.

Po hrvatske odbojkašice kobne su bile loše odigrane završnice treće i četvrtog seta koje su izgubile iako su većim tijekom tih dionica bile u prednosti.

Odličan prvi set

Susret je krenuo odlično po Hrvatsku, prvi set riješila je Lea Deak serijom poena na svom servisu kojima je odvojila našu reprezentaciju sa 6-6 na prednost 12-6. Razlika u korist Hrvatske rasla je i do devet prije no što je Češka u samoj završnici smanjila na 24-18.

U drugom setu igralo se ravnopravno do 8-6 za Češku, a onda je uslijedio prvi pad u igri Hrvatske pa su se gošće brzo odvojile na 20-10 i mirno poravnale rezultat.

Treći set krenuo je vodstvo Hrvatske od 3-0, sredinom te dionice bilo je i 15-10, ali kod rezultata 18-14 hrvatske igračice ponovno su posustale pa su Čehinje serijom 7-0 preuzele vodstvo, a onda stigle i do pet set-lopti od kojih su iskoristile četvrtu.

Hrvatska je s nekoliko dobrih serija na servisu držala prednost i u četvrtom setu sve do 21-17. No, od posljednjih devet poena u susretu Češka je osvojila osam, najviše na servis Milenkove i preokretom stigla do naslova pobjednica.

Hrvatska i Češka su nastupom u finalu Europske lige osigurale nastup na Challenge Cupu, kvalifikacijama za Ligu nacija, koji će se igrati u Limi od 26. do 30. lipnja. Na tom će turniru igrati još Peru, Kanada, Tajvan i Argentina. Hrvatska i Češka će biti u skupini s Peruom, a plasman u Ligu nacija izborit će samo pobjednik turnira.

Samo dva poraza

“U ovom trenutku smo razočarani, došle smo u finale i borili se. Međutim, mislim da je ovo mlada ekipa i da moramo biti zadovoljni drugim mjestom. Prošle godine smo u Europskoj ligi izgubile pola utakmica, a ove godine imamo samo dva poraza. Nažalost, jedan od ta dva u finalu. Uz puno truda i rada tu ima potencijala i čeka nas lijepa budućnost!”, izjavila je hrvatska kapetanica Samanta Fabris.

“Utakmicu smo počele odlično, prvi set smo ih nadigrale u svim elementima, takav je bio i rezultat. No, u drugom setu dogodio se veliki pad koncentracije. Cijelu utakmicu bila je velika borba. Drago mi je da se nismo predavale i da nismo skroz pale. Vraćale smo se svaki put kada je bilo teško. Svakako da bi nam bilo draže da kući osvojimo zlato, no Čehinje su dale jako dobar otpor. Nadamo se pobjedi već u Peruu i da ćemo time umanjiti ovaj bolan poraz”, dodala je Klara Klarić.

