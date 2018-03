HRVATSKI VATERPOLISTI SAZNALI PROTIVNIKE NA EP-u: Turnir sa 16 reprezentacija održava se u Barceloni

Održani su ždrijebovi vaterpolskog EP-a

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija će na Europskom prvenstvu, koje će se od 14. do 28. srpnja održati u Barceloni, nastupiti u skupini C u kojoj će joj protivnici biti selekcije Nizozemske, Turske i Grčke, dok vaterpolistice nisu imale sreće sa ždrijebom koji ih je svrstao u skupina A sa ekipama Izraela, Nizozemske, Francuske, Italije i Grčke.

16 muških reprezentacija razvrstano u četiri, a 12 ženskih reprezentacija u dvije skupine

To je odlučeno na ždrijebu, koji je u srijedu održan u Barceloni, na kojem je 16 muških reprezentacija razvrstano u četiri, a 12 ženskih reprezentacija u dvije skupine.

Ždrijeb turnira vaterpolista



Skupina A: Njemačka, Gruzija, Italija, Mađarska

Skupina B: Crna Gora, Malta, Francuska, Španjolska

Skupina C: HRVATSKA, Nizozemska, Turska, Grčka

Skupina D: Rusija, Srbija, Slovačka, Rumunjska

U ždrijebu za turnir vaterpolista reprezentacije su bile podijeljene u tri jakosne skupine od kojih su u prvoj bile četiri najbolje reprezentacije s prošlog EP-a u Beogradu, a to su Srbija, Crna Gora, Mađarska i Grčka. U drugom jakosnom razredu uz Hrvatsku su bile Španjolska, Italija i Rusija, jer su to reprezentacije koje su 2016. u Beogradu bile plasirane od 5. do 8. mjesta, dok su u trećoj jakosnoj skupini bile reprezentacije koje su se na Europsko prvenstvo plasirale kroz kvalifikacije, a to su Francuska, Gruzija, Njemačka, Malta, Nizozemska, Rumunjska, Slovačka i Turska.

Četiri pobjednika skupina izravno plasirati u četvrtfinale

Sustav natjecanja na EP ostao je isti i po njemu će četiri pobjednika skupina izravno plasirati u četvrtfinale, dok će drugi i treći iz svake skupine razigravati za preostala četiri mjesta.

Prvu utakmicu odabranici Ivice Tucka igrat će 16. srpnja protiv Nizozemske, drugi suparnik našim vaterpolistima bit će Turska 18. srpnja, a 20. srpnja, vjerojatno odlučujuću utakmicu za prvo mjesto u skupini C, odigrat će protiv reprezentacije Grčke.

Ždrijeb turnira vaterpolistica

Skupina A: Izrael, Nizozemska, Francuska, Italija, HRVATSKA, Grčka

Skupine B: Srbija, Rusija, Mađarska, Španjolska, Turska, Njemačka

Odabranice izbornika Dragana Matutinovića prvu će utakmicu igrati 14. srpnja

Za ždrijeb turnira vaterpolistica bile su četiri jakosne skupine. U prvoj su finalisti prošlog EP-a Mađarska i Nizozemska, u drugoj Italija i Španjolska koje su igrale za broncu u Beogradu, u trećoj Grčka i Rusija, a u četvrtoj šest reprezentacija koje su sudjelovale u kvalifikacijama za EP, a to su Hrvatska, Francuska, Njemačka, Izrael, Srbija i Turska.

Odabranice izbornika Dragana Matutinovića prvu će utakmicu igrati 14. srpnja protiv Nizozemske, a potom slijede dvoboji 15. srpnja protiv Francuske, 17. srpnja protiv Grčke, 19. srpnja protiv Italije i 21. srpnja protiv Izraela.

Iz dvije skupine po šest reprezentacija u četvrtfinale će se plasirati najbolje četiri ekipe, a parovi će biti formirani križanjem po formuli A1 – B4, A2 – B3, B2 – A3, B1 – A4.

Vaterpolski turnir u Barceloni bit će odigran u kompleksu Bernat Picornell, koji je smješten na Montjuicu, a bio je domaćin natjecanja u vodenim sportovima na Olimpijskim igrama 1992. godine, na Svjetskom prvenstvu 2013. godine, a tu su odigrani i završni turniri (Final 6) vaterpolske Lige prvaka 2014. i 2015. godine.