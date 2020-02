HRVATSKA UŠLA U ČETVRTFINALE SVJETSKE LIGE: Barakude potopile nedorasle Nizozemce

Hrvatski izbornik Ivica Tucak izjavio je nakon utakmice da je razlika u kvaliteti velika, ali je četvrto mjesto s Europskog prvenstva u Budimpešti još uvijek u glavama igrača

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u susretu je 3. kola skupine C Svjetske lige u utorak u Varaždinu pobijedila Nizozemsku sa 16:7 i plasirala se u četvrtfinale.

Očekivanom pobjedom protiv Nizozemske Hrvatska je zauzela drugo mjesto u skupini iza Srbije te će u četvrtfinalu gostovati protiv pobjednika skupine D, Crne Gore ili Španjolske, koje igraju kasnije.

Hrvatska je odlično ušla u utakmicu i u prvoj četvrtini povela 4-0. No, do kraja prvih osam minuta, uz jedan hrvatski, Nizozemska je postigla tri gola, a na početku drugog dijela još dva i došla do izjednačenja 5-5. Do poluvremena rezultatski stvari na svoje postavljaju Luka Bukić i Maro Joković za vodstvo 7-5. Ovaj dvojac pucački je raspoložen i u trećoj dionici te Joković s tri i Bukić s jednim golom vode Hrvatsku do prednosti od 11-6 uoči posljednjeg dijela susreta. Hrvatska zaključuje utakmicu s još pet golova, a Marko Bijač na hrvatskom golu zaustavio je sve osim jednog pokušaja Nizozemaca, za konačnih 16-7.

Prvo ime susreta bio je Maro Joković sa šest golova. Luka Bukić i Rino Burić postigli su po dva gola, kao i Miloš Filipović i Jesse Koopman u nizozemskoj reprezentaciji.

BARAKUDE DOZNALE PROTIVNIKE U OLIMPIJSKIM KVALIFIKACIJAMA: Tucak želio Grčku ili Crnu Goru, ali želja mu se nije ispunila

Budimpešta još u mislima

Hrvatski izbornik Ivica Tucak izjavio je nakon utakmice da je razlika u kvaliteti velika, ali je četvrto mjesto s Europskog prvenstva u Budimpešti još uvijek u glavama igrača.

“Svi su vidjeli dosta promašenih zicera. Sigurno je to još uvijek mentalni sklop koji se vuče iz Budimpešte. Dobro da je došla ova utakmica. Da kroz nju riješimo sve ružno što je ostavilo psihološki trag. Želja nije bila upitna, ali psihološki trag onog u Budimpešti ostao je u glavama igrača”, rekao je Tucak.

Hrvatska se sada okreće pripremama za kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre, koji će se održati od 22. do 29. ožujka u Rotterdamu. Nastupit će 12 reprezentacija, a nastup u Tokiju izborit će ih tri. Hrvatska će igrati u grupi s Nizozemskom, drugom reprezentacijom iz Azije, Rusijom, Njemačkom i Argentinom.

“Naša želja broj 1 je Tokio, sve je podređeno tome. Ovo je bila usputna stanica, potpuno nevažna utakmica, osim u smislu da se riješimo Budimpešte. Tokio mi moramo realizirati, nema nikakve priče. Ne interesiraju me grupe koje su izvučene, nema kalkulacija, moramo biti prvi”, kazao je hrvatski izbornik te dodao da kvalitetu i želju imamo.