HRVATSKA POTOPILA FRANCUSKU: Aktualni svjetski prvaci zamrznuli Tricolore na -15

Barakude uvjerljive na startu

Hrvatska vaterpolska reprezentacija otvorila je nastup na premijernom izdanju finalnog turnira Europa kupa na riječkoj Kantridi uvjerljivom pobjedom protiv Francuske sa 20-5 (6-1, 6-2, 5-1, 3-1).

Aktualni svjetski prvaci su već nakon prve četvrtine imali pet golova prednosti (6-1), a na poluvremenu je ta prednost iznosila devet razlike (12-3). Do kraja utakmice prednost odabranika izbornika Ivice Tucka samo je rasla. Na koncu treće dionice bilo je +13, a na koncu +15.

Dvanaesta pobjeda hrvatske reprezentacije

Bila je to 13. međusobna utakmica hrvatskih i francuskih vaterpolista i dvanaesta pobjeda naše reprezentacije. Jedinu pobjedu Francuzi su ostvarili na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru, no bio je to poraz kojim su ‘barakude’ izbjegle Srbiju u eliminacijskoj fazi, odnosno sve do finala.



Najefikasniji igrači u hrvatskim redovima bili su Josip Vrljić i Andro Bušlje sa po četiri gola, Ante Vukičević je zabio tri gola, Javier Garcia, Anđelo Šetka i Maro Joković po dva gola, a među strijelce upisali su se i Jerko Marinić-Kragić, Loren Fatović i Luka Lončar. Kod Francuza po jedan pogodak postigli su Remi Saudadier, Charles Canonne, Michal Izdinsky, Guillaume Dino i Hugo Lepoint.

U petak protiv Crne Gore

U drugom susretu iz B skupine sastaju se Srbija i Crna Gora.

U petak je na rasporedu drugo kolo, a hrvatsku vrstu očekuje susret protiv Crne Gore u 17.30 sati, dok će u subotu igrati protiv Srbije u 19 sati.

Španjolska bolja od Italije, remi Mađara i Grka

Odigrane su i obje utakmice u A skupini. Mađarska i Grčka su odigrale 9-9, dok je Španjolska bila bolja od Italije 11-4.

Grci su bili bliži pobjedi. U dva navrata su imali po tri gola prednosti (4-1, 6-3), ali je Mađarska u trećoj četvrtini uspjela izjednačiti na 6-6. Grci su u zadnjoj dionici imali dva gola prednosti 9-7, ali su Mađari ponovo izjednačili, a gol za 9-9 zabili su 40 sekundi prije kraja susreta.

Kod Mađara najefikasniji je bio Bence Batori, dok su u suparničkim redovima po dva gola zabili Georgios Dervisis, Marios Kapotsis i Angelos Vlachopoulos.

U drugom susretu Španjolska je lako slavila protiv Italije. Španjolci su poveli 8-1 i sve dvojbe oko pitanja pobjednika su bile riješene do sredine treće četvrtine. Kod Španjolaca najefikasniji su bili Alberto Munarriz, Alvaro Granados Ortega, Alberto Barroso Macarro, Albert Espanol Lifante i Blai Mallarach Guell postigavši po dva gola, dok su za Italiju golove zabili Zeno Bertoli, Michael Bodegas, Alessandro Velotto i Guillermo Molina.