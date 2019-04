HRVATSKA JUNAKINJA OSVOJILA ZLATO U PEKINGU: Postavila i novi osobni rekord

Snježana Pejčić osvojila zlatnu medalju u gađanju malokalibarskom puškom

Najbolja hrvatska streljašica Snježana Pejčić osvojila je zlatnu medalju u gađanju malokalibarskom puškom, 50 m trostav, na natjecanju Svjetskog kupa u Pekingu, postavivši pritom i novi osobni rekord u finalu sa 464 kruga, čime je za 4,5 kruga nadmašila drugoplasiranu Korejku Sang Hee Bae koja je imala najbolji rezultat u kvalifikacijama (1178 krugova).

Svoju prednost povećala nakon tri serije po pet metaka ležeći

Riječanka se u finale plasirala drugim rezultatom kvalifikacija u kojima je pogodila 1177 krugova, jedan manje Korejke Bae.

U završnom nadmetanju osam najboljih iz kvalifikacija Pejčić je bila vodeća nakon tri serije po pet metaka klečeći (155,4 kruga), a svoju je prednost povećala nakon tri serije po pet metaka ležeći (312,3).

U eliminacijski dio, gađanje u stojećem stavu, 36-godišnja Riječanka ušla je s 3,2 kruga prednosti pred Bae, a njezino prvo mjesto ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo. Nakon prve dvije serije od pet metaka Pejčić je imala 5,4 kruga prednosti pred Korejkom, koja je u završnih pet metaka uspjela samo smanjiti zaostatak za 0,9 kruga.

Od 45 metaka ispucanih u finalu, Snježana je samo pet puta promašila centar i na kraju je ostala 0,7 kruga do svjetskog rekorda, koji sa 464,7 krugova drži Talijanka Petra Zublasnig.

Deveta pobjeda

Snježani Pejčić je ovo deveta pobjeda u natjecanjima za Svjetski kup, a sedma u malokalibarskoj pušci. Posljednji put je na vrhu pobjedničkog postolja stajala prošle godine u američkom Fort Benningu. Prve dvije pobjede ostvarila je zračnom puškom.

Pejčić i Bae se na pobjedničkom postolju pridružila Jeanette Hegg Duestad, jedna od tri Norvežanke koje su nastupile u finalu.

SK streljaštvo – MK puška trostav 50 m – finale

1. SNJEŽANA PEJČIĆ (HRV) 464,0 kruga

2. Sang Hee Bae (J. Kor) 459,5

3. Jeanette Hegg Duestad (Nor) 447,1

4. Nina Christen (Švi) 437,3

5. Amelie Kleinmanns (Njem) 424,4

6. Jolyn Beer (Njem) 413,2

7. Jenny Stene (Nor) 403,0

8. Katrine Lund (Nor) 402.0