HRVATSKA ATLETIČARKA OTKRILA ŠTO SE STVARNO DOGAĐA U DOHI: ‘Jednostavno sam se srušila, to se ne može nazvati utrkom’

Hrvatsku su u maratonu predstavljale Matea Parlov Koštro koja je odustala nekoliko kilometara prije cilja dok je Bojana Bjeljac odustala na 17. kilometru

Tek što je počelo Svjetsko atletsko prvenstvo u paklenoj Dohi donijelo je dramatične slike. Visoke temperature gurale su atletičare do krajnjih granica izdržjivosti.

Ženski maraton krenuo je prvi put u poviesti u ponoć, ali nije to pomoglo. Trčale su na više od 34 stupnjeva celzijevih. Stotine litara vode potrošeno je kako bi uopće došle do cilja. U najsporijoj utrci u povijesti slavila je Kenijka Ruth Chepngetich s vremenom od 2 sata 32 minute i 43 sekunde, a i nakon takve jedva je dolazila do zraka.

Hrvatsku su u maratonu predstavljale Matea Parlov Koštro koja je odustala nekoliko kilometara prije cilja dok je Bojana Bjeljac odustala na 17. kilometru, a, zanimljivo, ove je godine u Hannoveru istrčala rezultat kojim ovdje ovdje uvjerljivo osvojila svjetsko zlato.

“Jednostavno sam osjetila da mi noge više ne idu, kao da će propasti znači bez energije totalno, mislim da sam se čak i pregrijala jer mi je došla i mučnina i kao neka pomaglica pred očima i onda sam samo se srušila pala sam dolje i onda sam izmjerila temperaturu, bila je 37 sa 9 i jednostvno nisam imala snage da nastavim dalje. Mislim da je to bila greška od IAAF-a što nisu odgodili tu trku jer je bilo dosta odustajanja, kolapsa. To se više nije ni mogla nazvat trka”, rekla je Biljana u razgovoru za RTL.

Povraćanje, osip i glavobolja

Ona je samo jedna od mnogih koji nisu stigle do cilja. Više od trećine maratonki utrku nije uspjelo niti završiti. Nažalost, Nikolina Šustić Stanković je morala odustati od nastupa nakon što se otrovala još nepoznatom hranom ili pićem, zbog čega je povraćala cijelu noć i završila u bolnici.

“Tužna sam, zaista nemam sreće. Otrovala sam se. Cijelu noć povraćam, imam jaku glavobolju i osip. Svu snagu sam iscrpila i bio bi preveliki zalogaj da uopće startam. Imam zabranu nastupa, iako bih zaista voljela zbog svojih dragih ljudi da makar stanem na startnu liniju u ponoć i napravim barem nekoliko koračića na stazi SP-a”, napisala je na svom Facebook profilu.

“Borac sam, ali neke stvari jednostavno ne možeš kontrolirati,” dodala je 32-godišnja Splićanka.