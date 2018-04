HRVATICA KOJA JE ODUŠEVILA SPORTSKI SVIJET NOMINIRANA ZA PRESTIŽNU NAGRADU: ‘Kada sam ga vidjela, nisam mogla ostati mirna’

‘Ovo je sretan ishod velike priče o fair playju i dokaz da olimpijski duh ne poznaje granice’

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) i Hrvatski fair play odbor (HFPO) i službeno su kandidirali sanjkašku olimpijku Dariju Obratov za prestižnu Europsku fair play nagradu, koja se svake godine dodjeljuje tijekom jesenskog kongresa Europskog fair play pokreta (EFPP).

Budući da se korektni potez naše sanjkašice – posudba sanjki Indijcu Shivi Keshavanu na Svjetskom kupu u Kanadi – dogodio u prosincu 2017. godine, nije ni mogao ući u izborni postupak za prošlu godinu.

Ponudila mu svoje sanjke

Uz odaslanu Darijinu kandidaturu, HOO i HFPO priložili su zahvalni dopis šesterostrukog indijskog olimpijca Keshavana, te pisma potpore Hrvatske i Međunarodne sanjkaške udruge. A kakav je fair play čin napravila Daria Obratov pojašnjeno je u obrazloženju kandidature koju su potpisali glavni tajnik HOO-a Josip Čop i predsjednica HFPO-a Danira Bilić:



“Na početku Kupa nacija u kanadskom Calgaryju 7. prosinca 2017. godine indijski sanjkaš Shiva Keshavan (36) shvatio je da neće moći nastupiti zbog slomljenih sanjki u prethodnom nastupu. Budući da je to natjecanje predstavljalo i olimpijske kvalifikacije za ZOI Pjongčang 2018., Keshavanu je preostalo samo odustati od nastupa, a to je moglo značiti i oproštaj od ambicije da šesti put nastupi na ZOI. No, indijskom sanjkašu tada je pristupila hrvatska sanjkašica Daria Obratov i ponudila mu svoje sanjke za nastup. Iako su ženske sanjke manje i prilično neadekvatne za sanjkaše, Keshavan je prihvatio ponudu. Spustio se na Darijinim sanjkama, zauzeo 41. mjesto u konkurenciji 43 natjecatelja, i tada osvojeni bod presudno mu je pomogao na putu do šeste olimpijske norme. Daria je nastupala ubrzo nakon njega i posudbom sanjki izravno je ugrozila borbu za svoj prvi nastup na ZOI. Zauzela je 25. mjesto u Kupu nacija te kasnije – u Pjongčangu – postala olimpijska debitantica. Sretan ishod velike priče o fair playju i dokaz da olimpijski duh ne poznaje granice, nacionalnost i razlike među civilizacijama“, stoji u obrazloženju.

Gesta obišla svijet

U siječnju ove godine Daria Obratov kandidirana je i za Nagradu za fair play HOO-a koja se dodjeljuje na svečanosti Velikog dana hrvatskog sporta potkraj godine.

Vrijedi spomenuti kako je priču o ovom dobro djelu objavio i ugledni New York Times…

“Kada sam ga vidjela kako je tužan, nisam mogla ostati mirna. Znala sam koliko mu znače ove kvalifikacije i da su mu u pitanju vjerojatno posljednje ZOI u karijeri. Ponudila sam mu svoje sanjke, on je bio presretan. Odradio je natjecanje i uspio se plasirati u Pjongčang, a kasnije je to uspjelo i meni. Predstavnici indijskog saveza poklonili su mi u znak zahvalnosti jednu statuu koju sam po roditeljima već poslala kući iz Pjongčanga”, rekla je Daria za američki mediji.