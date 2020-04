HRVATI POSTALI GLOBALNI HIT U SAMOIZOLACIJI: Počelo iz zezancije, a postalo (ne)viđena senzacija; ‘Ne vjerujemo što se dogodilo’

Ono što je počelo iz zafrkancije, pretvorilo se u nešto globalno i dobro

Diljem planete prekinuta su brojna natjecanja zbog pandemije koronavirusa koja je paralizirala i sport, a sami sportaši svaki na svoj način trude se održati formu kako bi se u što optimalnijem stanju vratili na borilišta.

I pikado natjecanja prekinuta zbog koronavirusa

Pikado je, također, jedan od sportova čije je prvenstvo u Hrvatskoj prekinuto na svim razinama, a prvotna ideja spomenutih fanatika bila je zadržati igrače aktivnima u ovim vremenima kad smo svi kod kuće…

COVID turnir

Upravo zbog njih, zbog onih odgovornih i maštovitih, dolazi nam jedna lijepa priča iz pikada. Jučer je, naime, završio turnir pod nazivom “COVID” (Championship of various international dart), četvorka u sastavu Ivan Močić, Miro Buha, Vladimir Godinović i Ante Pešić osmislili su sjajan način kako ove teške dane u karanteni i samoizolaciji što brže prebroditi. Tu inicijativu prihvatili su širom svijeta, a neslužbeni turnir olakšao je teške dane. I našao nove poklonike…

Ono što je počelo kao neka lagana zafrkancija, pretvorilo se u pravi hit… Otišlo do te mjere kako je čak i bilo predviđena i serija od 4 turnir, a svaki bi trajao tjedan dana. Posebna posebnost turnira dobila se u tome što je na njemu mogao sudjelovati svatko, od amatera pa do profesionalca…

Pikado ima sve više poklonika diljem svijeta

Kako ovaj sport gaji sve više onih koji se počinju interesirati, što za igranje, što za sami sport u cjelini, osjetili su priliku za napraviti nešto što je postalo hit. I sami znate da svojom dostupnošću i zanimljivošću pikado igraju svi, a kad tome pridodamo i ozbiljniju natjecateljsku razinu na kojoj svatko tko želi može sudjelovati, e onda dobijemo još i na jačini i ugledu… Dobijemo jednu lijepu priču…

‘Kad cijeli sportski svijet stoji, pikado je taj koji pokreće sport’

“Kad cijeli sportski svijet stoji, pikado je taj koji pokreće sport”, kazat će izbornik hrvatske pikado reprezentacije Perica Konforta.

Nisu mogli niti sanjati u što će se na kraju sve i pretvoriti. Od prvotnih možda 50 natjecatelja, došlo je do toga da se prijavilo natjecatelja iz više od 30 zemalja svijeta. Neslužbeni turnir kojim se pokušalo prebroditi stanje mirovanja i izolacije prepoznali su igrači širom svijeta, od totalnih amatera, pa do čak i profesionalaca. Hrvatska četvorka ostala je zabezeknuta…

Poznata imena, hrvatski i svjetski uglednici

Tu su bili igrači iz Australije, Amerike, Kanade, Indonezije itd… Bitno za napomenuti kako je osvajač turnira Chris Dobey “Hollywood” iz engleskog Newcastlea bio glavna zvijezda koja je prepoznala ovu ideju. Na turniru su sudjelovali još Danny van Trijp iz Nizozemske, Austrijanac Michael Rasztovits, te Nijemac Nico Kurz, koji je osvojio drugo mjesto.

Najveće ime na turniru bio je Dobey

Od naših predstavnika, tu su bila poznata imena poput Dragutina Pečnjaka, reprezentativca koji je otišao najdalje. Izgubio je u polufinalu upravo od osvajača turnira Doubyja. Uz njega, igrao je i Alan Ljubić, Pero Ljubić, Romeo Grbavac ili Nene Petrovića…

Čim je pokrenut projekt svojim savjetima i idejama dimenziju više dali su i mnogobrojni pikadisti i diljem cijele Europe poput Zorana Halera i Ace Babića iz Srbije, Pere Primorca iz Bosne i Hercegovine, i Igora Peraka (Njemačka/Hrvatska), Anje Anić-Matić, Denisa Anića-Matića i Ivana Ribičića, kao i mnogih drugih…

Svima dostupan način sudjelovanja

Turnir se inače igrao online putem web cama ili video poziva i aplikacija za računanje rezultata, koja je svima dostupna i jednostavna za korištenje, a posebno je zanimljivo to što su mogli sudjelovati svi, i amateri. Naravno, stiću se nova poznanstva, a zabave i uzbuđenja ne manjka…

Sad već startaju prijave i za drugi krug i ta se brojka se već udvostručila, te je sad već preko 500 igrača…

‘Fascinantno kako se sve odvilo na kraju’

“Jedno sam popodne sjetio na fotelji i čačkao po internetu. Vidio sam kako profesionalci, nije bitno sad koji, nešto slično igraju, ali oni igraju putem web kamera i moderne opreme. Kako nemam takvu opremu, malo sam si razmišljao i došao na ideju običnog videocalla. Nagrade su simbolične, a uplata je besplatna. Čim smo krenuli s tim vidjelo smo da se to širi. I mi smo bili iznenađeni kako su se postepeno počela pojavljivati sve jača i jača imena”, govori nam Ivan Močić i nastavlja:

“Htjeli smo se samo igrati i družiti, a sve se pretvorilo u to što se pretvorilo. Nismo mogli vjerovati da će se to dogoditi. Pikado je specifičan sport s kojim smo dokazali da se može igrati i od kuće uz pomoć najobičnijeg mobitela, komada papira, ako nemate drugi neki uređaj za upisivanje rezultata, i to nam je bila nekakva prvotna ideja. No, na kraju se ispostavilo da smo našli prijateljstva diljem svijeta. Fascinantno kako se sve odvilo na kraju

‘Očito smo mi među prvima takvo nešto plasirali’

Očito smo mi među prvima takvo nešto plasirali. Igra se to po svijetu dugi niz godina, ali ne na taj sistem, nego na puno sofisticiranije načine. I sad svugdje po Europi niču te lige. Ne mogu reći da nas kopiraju, ponavljam, to je postojalo i prije, ali dosta su našeg usvojili. I to nam je i drago. Sve u svrhu promocije pikada. Mi ne želimo imati nikakvu korist od toga.

‘Došli smo do toga da najveći amater može igrati s četvrtfinalistom SP-a’

Došli smo do toga da najveći amater može igrati s četvrtfinalistom SP-a Chrisom Dobeyjom. To se već dogodilo tri-četiri puta, ljudi se zahvaljuju na iskustvu. To imponira, to je velika čast. On nas je ipak lansirao u orbitu. I za kraj želim samo poručiti svima sljedeće: Ostanite u svojim domovima, budite odgovorni, pazite na svoje bližnje i pridržavajte se uputa od nadležnih institucija, jer samo tako ćemo u najkraćem mogućem roku pobijediti ovog opasnog neprijatelja i opet biti zajedno i družiti se na raznim turnirima i natjecanjima, kao što smo i do sada.”, zaključio je Ivan Močić Mosa.