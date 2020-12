Prvu pobjedu ostvario je u japanskoj Naebi prošle sezone. Drugi je bio u siječnju ove godine u Adelbodenu, te dva mjeseca kasnije u Hinterstoderu, a sada je uslijedio produženi vikenda za pamćenje u Santa Caterini

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić po dobrome će pamtiti talijansko skijalište Santa Caterina. Nakon subotnje veleslalomske pobjede, danas je u istoj disciplini osvojio treće mjesto.

Zubčić se do petog postolja u karijeri probio nakon što je u prvoj vožnji zauzeo 21. mjesto. Međutim, fantastičnim drugim nastupom, nadoknadio je veliki zaostatak i na koncu zauzeo treće mjesto.

“Bila su ovo strašna tri dana, jako teški uvjeti i sretan što su se održale te utrke, jer je prognoza bila loša. Uzeo sam 160 bodova i ovo je čudo. Prvi lauf sam se bacio koliko sam mogao, na žalost radio sam puno glupih pogrešaka, no uspio sam se skulirati i doći do cilja nekako, jedva. Nemam pojma ni sam kako”, rekao je nakon utrke Zubčić za Sportske novosti.

Bilo je to peto Zubčićevo postolje u karijeri, sada ima dvije pobjede, dva druga i jedno treće mjesto.

“Iskreno, nisam očekivao nakon prve vožnje da bih mogao završiti među tri najbolja. Rekao sam si prije drugog laufa “idemo to odraditi kako znamo i umijemo da možemo ići sretni doma”. I kad sam ušao u cilj s ne prevelikom razlikom doista sam mislio ‘ako budem među 10, bit će super’. Zapravo mi čak nije bio bitan rezultat, ja sam se dobro odskijao i razmišljao sam u stilu ‘što bude – bit će”, rekao je Zubčić pa zaključio:

“Sigurno su me svi gledali kao favorita, jer sam u subotu drugi lauf odradio stvarno svjetski, a i nadoknadio sam veliki zaostatak. U ovoj utrci me koštala prva vožnja, ali mogao sam drugi lauf skijati bez velikog razmišljanja, nisam imao što izgubiti. Bacio sam se koliko sam mogao, i eto, na kraju sam treći i uspio sam napraviti nešto što je radio Hirscher u svojim danima, doći odozada do postolja.”

SENZACIJA NAD SENZACIJAMA NAJBOLJEG HRVATSKOG SKIJAŠA: Zubčić s niskog 21. mjesta uspio završiti na postolju

Treći u ukupnom poretku

Prvu pobjedu ostvario je u japanskoj Naebi prošle sezone. Drugi je bio u siječnju ove godine u Adelbodenu, te dva mjeseca kasnije u Hinterstoderu, a sada je uslijedio produženi vikenda za pamćenje u Santa Caterini.

Pobjeda je pripala Švicarcu Odermattu koji je bio i najbrži i nakon prve vožnje s rezultatom 2:08.42, drugi je bio Amerikanac Tommy Ford sa 73 stotinke sekunde zaostatka, dok je Zubčić imao 75 stotinke sekunde minusa.

Švicarcima je to prva pobjeda u veleslalomu nakon ožujka 2011. i slavlja Carla Janke u Kranjskoj Gori.

Utrka se prvotno trebala održati u nedjelju, ali je otkazana zbog velike količine novonapadalog snijega.

U ukupnom poretku Svjetskog kupa vode Francuz Alexis Pinturault i Švicarac Odermatt sa po 240 bodova, dok je Zubčić treći sa 208 bodova.

U poretku veleslaloma u vodstvu je Odermatt sa 240 bodova, dok je Zubčić drugi sa 182 boda. Švicarac Loic Meillard je treći sa 145 bodova. Do kraja je ostalo još sedam veleslalomskih utrka.