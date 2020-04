HOS PONIŠTIO SVOJU ODLUKU BEZ PRESEDANA: Kako je do ovog uopće i došlo? ‘Morali smo ju donijeti zbog tadašnje situacije’

Bio je to presedan, napravilo je to osim toga tijelo unutar Saveza koje nije imalo ovlasti i sada je sve poništeno

U Hrvatskom odbojkaškom savezu 17. ožujka donesena je najstroža mjera do tada u hrvatskom sportu zbog COVIDA-19. Naime, sukladno tadašnjim napucima Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, a u cilju prevencije širenja koronavirusa i odgovornosti prema ostalima, Upravni odbor Hrvatskog odbojkaškog saveza na sjednici je donio odluku o prekidu svih ligaških natjecanja u muškoj i ženskoj konkurenciji te zaključio rang ljestvicu klubova prema zatečenom stanju.

Odluku donijelo tijelo koje nije imalo ovlasti

DONESENA NAJRIGOROZNIJA ODLUKA U HR SPORTU ZBOG COVID-19: ‘Katastrofa, žao nam je i teško zbog toga. Ovo je bez presedana’

No, sad bi ona mogla biti promijenjena. Naime, odluku je donijelo tijelo koje nije imalo ovlasti i sada je sve poništeno na “žalbu” ili prijedlog, kako to kažu u HAOK Mladosti, koja smatra kako se nije smjelo uopće na ovakav način ni ići na ovu odluku, kao i to da bi se sezona trebala poništiti bez proglašenja prvaka.

Hoće li se sezona nastaviti, da li će biti poništena ili će čak ostati pri odluci o dodjeli titule s aktualnim stanjem, trebalo bi se znati ovog tjedna.

Stoga, postavlja se pitanje je li odluka Saveza bila preuranjena i kako je odluku moglo donijeti tijelo koje za to nije imalo nikakve ovlasti, odnosno zakonsku podlogu?

“Odluka je donesena uvjerljivo prije svih ostalih sportskih Saveza u Hrvatskoj. HAOK Mladost tom je odlukom imao prvakinje u ženskoj Superligi i doprvake u muškoj, međutim nekorektno je bilo donositi takvu odluku bez kontaktiranja županijskih Saveza u Hrvatskoj, kojih se ta odluka tiče. Mislili smo kako je ta odluka suprotna zakonu u sportu, koji je tada bio na snazi i koji je još uvijek na snazi. HAOK Mladost je putem odvjetničkog ureda zatražila mišljenje od HOO-a i središnjeg državnog ureda za sport, te je zatražila od Hrvatskog odbojkaškog saveza da promijeni te odluke, jer oni nisu imali zakonsko pravo donositi takvu odluku. To se prije 3, 4 dana i dogodilo. Odluka HOS-a na kraju biva poništena i sad smo opet došli na početak”, kazao je u uvodu razgovora sportski direktor HAOK Mladost Darko Arnautović.

Nekoliko je mogućnosti

Hoće li se sezona nastaviti, da li će biti poništena ili će čak ostati pri odluci o dodjeli titule s aktualnim stanjem? To nitko ne zna…

“Ima nekoliko mogućnosti. Može se donijeti nova odluka, kompletno, gdje će se konzultirati i županijski savezi i klubovi koje se ta odluka tiče. Imaju sad primjere iz ostalih sportova i Saveza u Hrvatskoj, između ostalog rukometnog saveza, košarkaškog saveza, na koji način to mogu donijeti, ili će ponovno napraviti istu grešku i donijeti identičnu odluku”, govori nam Darko Arnautović i naglašava kako se upravo boji da se neće donijeti ista odluka…

“Ja se ne bih čudio. Ne znam kako će, ali mi smo konstruktivni i za prijedloge, i za sve ostalo. Mi smo itekako svjesni situacije u kojoj se sport trenutno nalazi zbog pandemije koronavirusa i u kojoj se svi koji sudjeluju u sportu nalaze. Dobro znamo kako ovo neće proći za tri dana. Međutim, mislimo da je nekorektno da se prvaci proglašavaju nakon pet odigranih utakmica ili nakon dvije, kao u ovom slučaju. Morate znati da je u našem prvenstvu u muškoj konkurenciji odigrano samo dva kola. Od ta dva kola, prvoplasirani i drugoplasirani uopće nisu igrali. HOO je u svom dopisu istaknuo da se nikakav pobjednik ili konačni plasman, može se samo sportski odrediti, a ne za zelenim stolom. Mi ne želimo da se takva odluka donosi na takav način, nije fer ni pošteno, a ni prema pravilima i zakonu o sportu. Moj nekakvi osobni stav je da sezonu treba poništiti, treba kreniti iz početka “.

Prilično je u javnosti nejasno kako je do ovakve pravne zavrzlame u Savezu uopće i došlo, ako nije bilo po zakonu…

“Vjerojatno niti ljudi u Savezu nisu bili svjesni kad su donosili ovu odluku, ili su mislili da oni imaju pravo na to, stvarno ne znam, možemo sada nagađati… Međutim, samim čitanjem Zakona o sportu je jasno da se odluka o promjeni sustava natjecanja ne može donijeti bez odobrenja središnjeg državnog ureda za sport i HOO-a. Ne znam hoće li novu odluku donijeti Upravi odbor, jer sad po novim promjenama Zakona o sportu od 18. travnja čini mi se, zbog prenamjene sredstava u sportu. Državni ured za sport daje sredstva HOO-u, a on onda prosljeđuje sredstva nacionalnim savezima”, objašnjava nam Arnautović i nastavlja:

‘Središnji državni ured za sport išao je u promjene Zakona o sportu’

To su sredstva najvećim dijelom za natjecanja reprezentacija, budući da sad nemate u ovoj godini natjecanja jer su sva reprezentativna odgođena, postoje samo dvije mogućnosti. Ili će sad ta sredstva biti vraćena HOO-u a oni onda središnjem državnom uredu za sport, ili će se ta sredstva prenamijeniti. Iz tog razloga prije svega je središnji državni ured za sport išao u promjene zakona o sportu, kako bi se ta sredstva mogla prenamijeniti. Mišljenja smo da, ako će se prenamijeniti, to je išlo u tom smjeru, da se tom prenamjenom prije svega osigura očuvanje radnih mjesta, a uz to i klubovima koji su najviše oštećeni i bit će najviše oštećeni, u ovoj čitavoj situaciji”, zaključuje Darko Arnautović.

Okrenuli smo broj i predsjednika Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Bakovića kojeg smo upitali dvije stvari. Je li odluka bila donesena preuranjeno i kako su mogli pristupiti odluci tijela koje takvu odluku nije moglo donijeti?

“Ja i sad, nakon više od mjesec dana, tvrdim da je to bila najispravnija moguća odluka u tom trenutku. Izvanredne situacije iziskuju izvanredne mjere. Mi smo tu odluku morali donijeti. Ne, nije ova odluka bila preuranjena zbog situacije u kojoj smo se tada nalazili glede pandemije koronavirusa. Da, znali smo da naša odluka nema uporište u zakonu, ali u tom trenutku morali smo ju donijeti kako bi pravovremeno zaštitili sportaše, znači živote ljudi, naše igračice i igrače. Mi smo to učinili, donijeli smo odluku da prekinemo prvenstvo i da oni mogu ići svojim kućama. Sad nakon izmjena zakona o sportu, Upravni odbor će donijeti novu odluku jer to sad po zakonu može. Bitno za shvatiti kako je tadašnja situacija bila izvanredna i nenormalna, i sad je ozbiljna, i da sad mi želimo odluku usuglasiti sa zakonskom regulativom. Znači, radi se o čisto tehničkom pitanju”, govori nam Ante Baković i nastavlja:

‘Ponosan sam na takvu odluku, mislim da je bila ispravna’

“Ponosan sam na takvu odluku, a sad su sve opcije otvorene. Može se donijeti identična odluka, a može neka druga. U Savezu imamo jako dobru situaciju i odnose, nikad bolje rekao bih. Tu još uz mene je 15 ljudi i svi zajedno donosimo odluke. Svi djelujemo kao jedan. Uvjeravam vas da nikad bolja situacija nije bila unutar HOS-a. Također, ako pitate sve klubove, svi će vam reći da Savez s njima ima dobru suradnju, svi osim HAOK Mladosti. No dobro”.

Nazvali smo i trenera Mladosti Ribole iz Kaštela Ivana Rančića, koji nam je prije više od mjesec dana u razgovoru rekao kako je “tehnička” titula izazvala čudan osjećaj kod njega i igrača, nije bilo nikakve reakcije. Trener prve momčadi, zajedno sa svojim igračima, za odluku je saznao uslijed treninga. Sad nakon preokreta u kojoj su ostali bez titule koju, ruku na srce, na ovakav način niti ne žele, Rančić nam je rekao:

Ivan Rančić iz Mladost Ribola Kaštela: ‘Moja najveća želja je da ova treća odluka bude donešena na dobrobit svih klubova’

“Nismo je niti doživjeli, pa niti ne osjećamo da nam netko nešto oduzima. Prvu smo odluku poštovali, koliko god ona na neki način išla nama u prilog. Međutim, poštujemo i ovu drugu odluku HOS-a o poništenju njihove prvotne, koja sad u ovom trenutku nama ne ide u prilog. Moja najveća želja je da ova treća odluka bude donešena na dobrobit svih klubova. I još bi samo rekao jednu stvar, najvažniju. Podatak koji sam dobio da se HOS izborio da i mi i zagrebačka Mladost igraju kvalifikacije za Ligu prvaka, i to je po meni najveći dobitak u ovoj situaciji. Ne trebaju nam neki povišeni i negativni tonovi, nego pozitiva i da idemo dalje”.