HAMILTON UZ PUNO SREĆE DO POBJEDE NA VN BAHREINA: Mladi Leclerc vodio je većinu utrke, ali izdao ga je motor

Aktualni svjetski prvak u formuli 1 Britanac Lewis Hamilton za upravljačem Mercedesa pobjednik je druge utrke sezone Velike Nagrade Bahreina na stazi Sakhir. Drugo mjesto osvojio je Hamiltonov momčadski kolega Finac Valtteri Bottas, dok je treći bio Monežanin Charles Leclerc u Ferrariju, premda je većinu utrke proveo na vrhu poretka.

Bila je to 74. Hamiltonova pobjeda u karijeri, a zanimljivo utrka je završila u trenucima dok je sigurnosni automobil bio na stazi. Leclercu je imao najbolju startnu poziciju, no nije najbolje ušao u utrku i pao je na treće mjesto iza Vettela i Bottasa. Međutim, u drugom krugu je prošao Bottasa, a zatim u šestom i Vettela za vodstvo. Prednost je držao do 49. kruga kada ga je zbog problema s motorom prošao Hamilton, a kasnije i Bottas.

Još gore je prošao prvi vozač Ferrarija Nijemac Sebastian Vettel koji se u borbi s Hamiltonom izvrtio i ostao bez druge pozicije, a na putu do boksa i bez prednjeg krila. Na stazu se vratio kao deveti, a do kraja utrke probio se na peto mjesto.

Dva kruga prije kraja utrke na stazu je izašao ‘safety car’ nakon što su oba Renaultova bolida ostala na stazi i više nije izlazio do konca. Nakon dvije utrke vodi Bottas sa 44 boda, Hamilton na drugom mjestu ima bod manje, a treći je Nizozemac Max Verstappen sa 27 bodova. U poretku konstruktora vodi Mercedes sa 87 bodova ispred Ferrarija koji ima 48 i Red Bull-Honde sa 31 bodom. Iduća utrka je za dva tjedna u Kini.