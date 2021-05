HAMILTON SLAVIO U ŠPANJOLSKOJ: Britanac došao do petog trijumfa u nizu i izjednačio se s Schumacherom

Na stazi u Barceloni Britanac je došao do petog trijumfa u nizu čime se izjednačio s Michaelom Schumacherom

Britanski vozač Lewis Hamilton (Mercedes) pobijedio je na Velikoj nagradi Španjolske, četvrtoj utrci prvenstva Formule 1 na stazi Montmelo u Barceloni.

U suboto je višestruki svjetski prvak Hamilton došao do stotog “pole positiona”, a u nedjelju je došao do 98. pobjede u karijeri i treće ove sezone. Na stazi u Barceloni Britanac je došao do petog trijumfa u nizu čime se izjednačio s Michaelom Schumacherom.

Drugo mjesto je sa 16 sekundi zaostatka osvojio Nizozemac Max Verstappen (Red Bull), a treće drugi Mercedesov vozač Finac Valtteri Bottas. U generalnom poretku Hamilton sada vodi s 14 bodova više od Verstappena. Sljedeća utrka je VN Monaka 23. svibnja.