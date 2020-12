GOLEMO PRIZNANJE ZA NAŠE RUKOMETAŠICE: Čak dvije hrvatske igračice dospjele u najbolju ekipu drugog kruga na Euru

Velika čast za dvije hrvatske rukometašice, čak dvije Hrvatice dospjele su među najboljih sedam igračica drugog kruga Europskog prvenstva. U idealnoj ekipi našle su se tako vratarica Tea Pijević i naša najbolja pivotkinja Ana Debelić.

Upravo su njih dvije zaslužne za razbijanje favorizirane Njemačke u posljednjoj utakmici drugog kruga, onoj koja je odlučivala o plasmanu u polufinale. Debelić je završila utakmicu sa šutom 6/6, a Pijević je skupila nestvarnih 50 posto obrana, odnosno skinula je čak 16 lopti.

WATCH: The top 7 players of the main round were …@HRStwitt 🇭🇷 @NORhandball 🇳🇴 @FRAHandball 🇫🇷 @rukometnisavez 🇲🇪 @dhf_haandbold 🇩🇰#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/7o0xxN2I7a

— EHF EURO (@EHFEURO) December 16, 2020