Filip Zubčić slabo započeo: Sve je otvoreno u drugoj vožnji, Hrvat može napasti i postolje

Filip Zubčić zauzeo je sedmo mjesto u prvoj vožnji veleslaloma u francuskome Val d'Isereu. Najbolji hrvatski skijaš nije najbolje odradio prvu vožnju, zaostaje za vodećim Austrijancem Marcom Odermattom za 1.03 sekundu. Ipak imat će priliku za 'popravni ispit' u drugoj vožnji koja počinje u 12:30 h. Imat će Zubčić priliku napasti postolje jer trećeplasirani Meillard mu bježi za samo 71 stotinku.

Nakon prve vožnje Filip nije bio zadovoljan, to se vidjelo odmah po prvoj reakciji. Teško će hrvatski skijaš do konačno pobjede, no Filip ima dovoljno kvalitete da nadoknadi sve nedostatke iz prve vožnje i napadne barem postolje u drugoj vožnji. Ako to ostvari bio bi mu to rezultat sezone.

Do sad se i nije previše proslavio. Najbolji plasman sezone mu je šesto mjesto u veleslalomu u Beaver Creeku prošle nedjelje. Tu ga je koštala prva vožnja u kojoj je također završio sedmi.

Veleslalom u Val d'Isereu, prva vožnja:

1. Marco Odermatt (Aut) 1:04.80

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0.15

3. Loic Meillard (Švi) +0.32

4. Stefan Brennsteiner (Aut) +0.56

5. Atle Lie McGrath (Nor) +0.57

6. Thomas Tumler (Švi) +0.74

7. Filip Zubčić (Hrv) +1.03

