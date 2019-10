FATOVIĆ SA ŠEST POGODAKA NAPUNIO MREŽU SPANDAUA: Jug zadržao maksimalan učinak u Ligi prvaka

U istoj skupini vaterpolisti splitskog Jadrana u utorak su u Kazanju kod ruskog Sinteza izgubili sa 11:16

Vaterpolisti dubrovačkog Juga AO zadržali su maksimalan učinak u Ligi prvaka nakon što su u utorak na svom bazenu u 3. kolu skupine A pobijedili njemački Spandau 04 sa 12:7.

Gosti su odlično krenuli i poveli 4:1, a niti u drugoj dionici nisu popuštali, pa su nakon polovice susreta imali vodstvo 6:4. No, u trećoj četvrtini uslijedio je preokret. Pogocima Fatovića, Lozine i Kržića Dubrovčani dolaze do prvog vodstva na utakmici (7:6), a nakon tri i pol minute igre u zadnjoj četvrtini ono se povećalo na 10:6 i time je susret praktično odlučen.

Momčad Juga predvodio je Loren Fatović sa šest pogodaka, dok su u redovima Spandaua sedmorica igrača zabila po jedan gol.

Poraz Jadrana

U istoj skupini vaterpolisti splitskog Jadrana u utorak su u Kazanju kod ruskog Sinteza izgubili sa 11:16. Ključnom se pokazala treća četvrtina nakon koje je Sintez stigao do četiri gola prednosti (13-9). Početkom posljednje dionice vaterpolisti Jadrana smanjuju zaostatak na tri pogotka, ali ruska ekipa je na to odgovorila sa dva gola, te je pet i pol minuta prije kraja stigla do nedostižne prednosti 15:10.

Kod Jadrana najbolji je bio Ivan Domagoj Zović sa četiri gola. Marin Delić zabio je tri, a Rino Burić dva pogotka. U redovima Sinteza, koji je došao do prvih bodova, istaknuli su se Nikolaj Lazarev, Aleksej Rižov-Alejničev i Stepan Andrijukov, koji su postigli po tri gola.

U skupini A Olympiacos je kod kuće dobio Jadran HN sa 8:7, a Barceloneta je na svom bazenu protiv Szolnokija slavila sa 14:10.

Jug i grčki Olympiacos imaju maksimalan učinak, odnosno po devet bodova. Slijede mađarski Szolnoki i Barceloneta sa po šest bodova, Sintez ima tri boda, Spandau 04 i splitski Jadran po jedan, dok je Jadran iz Herceg Novog bez bodova.

U srijedu zagrebačka Mladost na svom bazenu u 3. kolu skupine B igrat će protiv talijanskog Pro Recca, koji je najveći favorit za osvajanje naslova u Ligi prvaka.