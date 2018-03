FANTASTIČNI MARCEL HIRSCHER OSIGURAO SVOJ 15. KRISTALNI GLOBUS, ZUBČIĆ 26.: Pogledajte snježnu poeziju pokreta

Hirscher je i na stazi Podkoren deklasirao konkurenciju

Austrijanac Marcel Hirscher pobjednik je veleslaloma skijaša za Svjetski kup u Kranjskoj Gori, tom je pobjedom osigurao mali Kristalni globus u ovoj disciplini, dok je hrvatski predstavnik Filip Zubčić utrku završio na 26. mjestu sa 6.76 sekundi zaostatka.

Hirscher je i na stazi Podkoren deklasirao konkurenciju, bio je najbrži u obje vožnje i utrku je završio sa čak 1.66 sekundi prednosti u odnosu na drugog Norvežanina Henrika Kristoffersena, odnosno 2.51 sekundom ispred trećeg Francuza Alexisa Pinturaulta.

Double Olympic Champion @MarcelHirscher set a blistering pace in the first run of the Giant Slalom in Kranjska Gora this morning 👑👌 pic.twitter.com/zUTme3s79c — Eurosport UK (@Eurosport_UK) March 3, 2018

Karijera prepuna uspjeha

Redoslijed na pobjedničkom postolju u Kranjskoj Gori identičan je onome s veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu prije 13 dana.

Hirscher je trijumfom u Kranjskoj Gori osigurao svoj 15. Kristalni globus u karijeri, uz šest velikih Globusa namijenjenih ukupnom pobjedniku Svjetskog kupa, sada ima i pet malih veleslalomskih Globusa, od toga četiri uzastopna, te četiri slalomska.

Marcel Hirscher locks up World Cup giant slalom title | Highlights https://t.co/l9tB3zjtiR via @YouTube — Nina Trankova ⚡🌞 (@NinaTrankova) March 3, 2018

U redoslijedu veleslalomaša Hirscher je sa 620 bodova postao nedostižan drugom Kristoffersenu koji ima 495 s obzirom da je do kraja sezone ostala još samo jedna utrka u ovoj disciplini dok je Pinturault treći sa 329.

Zubčić dobro otvorio drugu vožnju, ali…

Zubčić, koji je i nakon prve vožnje zauzimao 26. mjesto, dobro je krenuo u drugu vožnju, no sredinom staze je napravio dvije velike pogreške koje su ga koštale više od sekunde te je stoga i po završetku druge vožnje ostao 26. S novih pet bodova zadržao je 18. mjesto u redoslijedu veleslalomaša sa 89 bodova te će nastupiti na završnici Svjetskog kupa u Areu za dva tjedna.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa Hirscher sada ima 1394 boda, 269 više od drugog Kristoffersena te se sedam utrka prije završetka sezona nalazi na najboljem putu da sedmu godinu zaredom osvoji veliki Kristalni globus. Treći Norvežanin Aksel Lund Svindal ima 716 bodova.

Zubčić je sa 89 bodova na 59. poziciji ukupnog redoslijeda.

Drugi hrvatski predstavnik na veleslalomu u Kranjskoj Gori Elias Kolega nije uspio završiti prvu vožnju.

U nedjelju će se u Kranjskoj Gori voziti slalom.

REZULTATI VELESLALOMA:

1. Marcel Hirscher (Aut) 2:20.76

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +1.66

3. Alexis Pinturault (Fra) +2.51

4. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) +2.78

5. Žan Kranjec (Slo) +3.44

6. Manuel Feller (Aut) +3.64

7. Victor Muffat-Jeandet (Fra) +3.87

8. Rasmus Windingstad (Nor) +3.93

9. Tommy Ford (SAD) +4.44

10. Ryan Cochran-Siegle (SAD) +4.75

26. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +6.76

REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU,

VELESLALOM:

1. Marcel Hirscher (Aut) 620

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 495

3. Alexis Pinturault (Fra) 329

4. Manuel Feller (Aut) 283

5. Matts Olsson (Šve) 259

6. Žan Kranjec (Slo) 227

7. Justin Murisier (Švi) 199

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 176

9. Ted Ligety (SAD) 164

10. Mathieu Faivre (Fra) 145

18. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 89

UKUPNO:

1. Marcel Hirscher (Aut) 1394

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1125

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 716

4. Alexis Pinturault (Fra) 687

5. Kjetil Jansrud (Nor) 665

6. Beat Feuz (Švi) 636

7. Andre Myhrer (Šve) 515

8. Matthias Mayer (Aut) 502

9. Dominik Paris (Ita) 466

10. Vincent Kriechmayr (Aut) 455

10. Manuel Feller (Aut) 455

59. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 89

115. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 19

136. ELIAS KOLEGA (HRV) 10