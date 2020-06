EMOTIVNO I OTVORENO PISMO SCHUMACHEROVA SINA: ‘Ljudi o mom ocu znaju samo ono što se pisalo u medijima’

‘Koristio sam različita imena kako bih se natjecao a da me se ne gleda kao Schumacherova sina’

Sin legendarnog prvaka Michaela Schumachera, Mick Schumacher, od prošle se godine natječe u Formuli 2, za Ferrari dakako, i polako se priprema za ulazak u najelitniji rang natjecanja. Polako mladi Schumacher kreće očevim stopama, a tom je prilikom u poprilično emotivnom pismu objasnio zašto se uopće počeo baviti utrkama.

“Vrlo rano sam shvatio kako želim biti vozač Formule 1 i prvak. Uskočio sam u go-kart kada sam imao tri godine, a s osam sam već vozio natjecanja. Kada sam imao 11-12 godina, shvatio sam da se time želim profesionalno baviti”, kazao je mladi Schumacher.

‘On je uvijek prvo bio moj tata’

Kazao je kako zapravo nikada nije htio napredovati na račun slave svog oca.

“Koristio sam različita imena kako bih se natjecao a da me se ne gleda kao Schumacherova sina. Iskreno, ne osjećam pritisak koji moje ime nosi niti radim sve isto što je radio moj otac. Većina stresa dolazi zbog pritiska koji si sam stavljam kada razmišljam u čemu sam pogriješio i što sam mogao napraviti bolje”, napisao je Mick.

O svom ocu, koji se i dalje bori s posljedicama teških ozljeda mozga zadobivenih u skijaškoj nesreći, kaže da ga nikada nije gledao onako kako su ga gledali ostali, kao šampiona i možda najboljeg vozača svih vremena.

“Ljudi su o mom ocu vidjeli samo ono što se pojavljivalo u medijima, ali to razumijem. Ipak je on bio svjetski prvak pet puta u nizu kad sam se ja rodio. To je nevjerojatno, ali ja svog oca nikad nisam gledao samo kao najboljeg vozača na svijetu. On je uvijek prvo bio moj tata. Ne uzimam njegove lekcije zdravo za gotovo. Jedna od njih je da ostanem miran, nikad ne letim previsoko ili padam prenisko”, napisao je mladi Schumacher.