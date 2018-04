DVIJE MEDALJE ZA HRVATSKI KARATE: Hassai i Kvesić brončani u Maroku

Dvije medalje za hrvatski karate

Na natjecanju Svjetske karate lige u marokanskom Rabatu hrvatski karatisti osvojili su dva brončana odličja, a to su ostvarili to Alessandra Hasani u borbama u kategoriji do 55 te Ivan Kvesić do 84 kilograma.

U kategoriji do 55 kg Alessandra Hasani pobijedila je Azerbajdžanku Ilanu Gazirovu s 3-1, Argentinku Mikaelu Giulianu Novak 2-0, Tajvanku Tzu-Yun Wen s 2-0 i Francuskinju Emilie Thouy 2-1, a u polufinalu je takodjer s 2-1 izgubila od Brazilke Valerije Kumizaki. Medjutim, u odlučujućem dvoboju za broncu Hasani je svladala Švicarku Maju Schaerer sa 4-0

Brončani Ivan Kvesić

U kategoriji do 84 kg do bronce je stigao je Ivan Kvesić. Nadvisio je Ukrajinca Andrija Torošenka s 5-1, Španjolca Alejandra Arencona Molinu 3-0, a potom izgubio od Egipćanina Mohameda El Kotbya istim rezultatom. U repasažu do bronce Kvesić je najprije bio bolji od Tunižanina Khaireddinea Friguia 3-1, a u susretu za brončano odličje svladao je Nizozemca Briana Timmermansa s 3-0.



Lenard blizu medalji od ostalih

Od ostalih naših najbliže medalji bila je Ana Lenard. U posljednjoj borbi repasaža kategorije do 61 kg izgubila je od Tunižanke Bouthrine Hasnaoui s 5-3. Ivana Bebek u repasažu kategorije do 68 kg stigla je do repasaža, ali su je još tri borbe dijelile do odličja, a Stjepana Štimca dvije u kategoriji do 67 kg.

Jednu pobjedu izborili su Monika Berulec (-50 kg), Boran Berak (-67 kg), Zvonimir Živković (-84 kg). Na prvoj prepreci zaustavljeni su Vlatka Kiuk (kate), Laura Rehak (-68 kg), Ana Marija Bujas-Čelan i Lucija Lesjak (+68 kg), Marko Rukavina (-60 kg), Ivan Martinac i Enes Garibović (-75 kg), te Andjelo Kvesić (+84 kg).

Na natjecanju u marokanskom gradu Rabatu sudjelovalo je ukupno 545 seniora iz 72 zemlje.