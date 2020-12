Čak dva tjedna nije smio baš ništa raditi

Hrvatski su rukometaši započeli u subotu s pripremama za Svjetsko prvenstvo u Egiptu koje traje od 13. do 31. siječnja 2021. godine. Za sada još na pripreme nisu stigli igrači iz najjačih europskih klubova jer moraju igrati Final Four koji je s lipnja pomaknut na prosinac.

Među igračima koji se nisu pridružili Lini Červaru i dečkima je i Domagoj Duvnjak, a on je uoči Final Foura dao intervju za Balkan Handball i između ostaloga govorio je o koronavirusu koji mu je upropastio pripreme.

“Nas sportaše pauza od 14 dana baci totalno natrag. Ne znam ni sam kakav ću biti. Na treninzima se osjećam dobro, ali trening nije isto što i utakmica. Kad sam se vratio, imao sam malo problema s kondicijom, nisam mogao više trčati nakon 10 minuta. Nije ugodno. Neću reći da sam na nuli, ali bacilo me unatrag i stvarno ne znam kako ću izdržati Final Four. Ne želim tražiti alibije, Final Four je san svakog sportaša, nadam se da će me zdravlje poslužiti i da ću biti dobar obje utakmice”, rekao je Duvnjak.

Imao blaži oblik

“Cijela ekipa je bila u karanteni deset dana, dečki su mogli nešto raditi, ali meni je doktor izričito zabranio. Točno 14 dana nisam ništa radio, onda sam krenuo lagano s kondicijskim trenerom, dvije minute trčanja pa minuta hodanja, i tako pet puta, dok konačno nisam prošao preglede. To je bilo u srijedu ujutro, a navečer sam igrao utakmicu. Dobro sam se osjećao, nadam se da će tako i ostati”, veli Duvnjak.

Na svu sreću imao je lakši oblik korone.

“Nisam radio ništa. Bio sam doma s obitelji, nisam smio izaći vani. Jedanput sam izašao na terasu na 15 minuta i odmah mi se bilo zavrtjelo. Mislim da je to normalno. Nisam imao teže simptome, izgubio sam osjete okusa i mirisa, što je jako čudan osjećaj, ali vratilo mi se nakon 3-4 dana. Gledao sam sve živo, pogotovo od sporta, pogledao sam valjda svaku rukometnu utakmicu, tako i našu žensku reprezentaciju koja je napravila čudo. Zajedništvo, kemija i njihovi osmjesi tijekom utakmica sve su na zarazili, baš ih je bio gušt gledati”, rekao je Duvnjak.