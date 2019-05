DOZNAJEMO DETALJE NAJTEŽE ODLUKE VELIKOG KAPETANA: ‘U svakom trenutku u bazenu moglo je doći do najgoreg. Radi se o ozbiljnoj situaciji’

‘To nije sad da ti imaš neku ozljedu, boli te koljeno, lakat, pa postoji neka alternativa. Srce je ozbiljna stvar’

Kapetana Barakuda Sandra Sukna nećemo više gledati u bazenu. Jedan od najboljih hrvatskih vaterpolista svih vremena jučer je putem priopćenja obznanio kako završava igračku karijeru. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Dvadeset i osmogodišnji Sandro, nakon operacije srca u SAD-u početkom prošle godine koja je uspješno otklonila sve tadašnje tegobe, te oporavka koji je potrajao godinu dana, u kontaktu s nekolicinom najeminentnijih stručnjaka, liječnika iz Hrvatske i inozemstva, a nakon temeljitih pregleda i rezultata kontrolnih pregleda, i sam se uvjerio da ukupno zdravstveno stanje nije optimalno za nastavak bavljenja vrhunskim sportom i da ne postoji stopostotno jamstvo zdravstvene sigurnosti, kako i stoji u njegovom priopćenju.

Dugo se lomio u donošenju odluke

Iz dobro obaviještenih izvora doznajemo kako se Sukno dugo ‘lomio’ u donošenju odluke, ali nije htio riskirati zbog problema sa srcem, zbog čitave situacije. Sukno nakon rođenja kćerkice Nore zbog koje, između ostalog, ne želi ulaziti u daljnji rizik koji bi mu predstavljao nastavak karijere, počeo je drugačije razmišljati, što je i normalno, ali i dalje je imao veliku glad za bavljenje ovim sportom. Miran, tih i povučen, a opet tako velik, sam je sa svojom obitelji donio odluku i otišao u – povijest!

Već sad se, naime, za ovo kratko vrijeme koje je prošlo od objave, u medijima povlači da u mirovinu odlazi najbolji hrvatski vaterpolist svih vremena…

“Jednostavno, imao je i jedno opterećenje nakon operacije, jer se radi o jako ozbiljnoj zdravstvenoj situaciji. Dakle, u pitanju mu je srce. On očito, što je na kraju krajeva i normalno, imao to jedno opterećenje i same svoje operacije, kao i zbog težine zdravstvenog problema. Kad mu bilo koji liječnik u trećem, četvrtom mišljenju kaže ‘čuj, ja se radije ne bi zezao’, to ti u glavi ostavlja ožiljak. Već duže vremena nije bilo neke izgledne opcije da će on igrati, ali postojala je nada. Jer, čim je on ovoliko dugo čekao, znak je da je se lomio, da je jako ozbiljno sve promislio. Čim on ima nečije mišljenje da mu se ne preporuča bavljenje vrhunskim sportom, to je nešto preko čega se teško prelazi”, govori nam dobro obaviješteni izvor.

“To nije sad da ti imaš neku ozljedu, boli te koljeno, lakat, pa postoji neka alternativa. Srce je ozbiljna stvar, U bazenu, ne dao Bog, u svakom trenutku u bazenu tijekom gibanja ili nečeg, moglo je doći do najgoreg . On je dobio kćer prije godinu i pol dana, i to mu je zasigurno bio jedan trenutak prevage u odluci. Supruga, dijete, obitelj, to je jedna situacija koja iziskuje žrtvu, odnosno koja nije dobra za njegovo daljnje bavljenje profesionalnim sportom”.

Nitko ga na ništa nije nagovarao, nitko ga nije požurivao, odluka je donešena kao ona najispravnija, najlogičnija za čitavu situaciju u kojoj se nalazi. Sandro je u ožujku prošle godine na neko vrijeme morao odustati od vaterpola, a spominjala se tada mogućnost i kraja karijere kapetana hrvatske reprezentacije. Sad je to i potvrđeno od njega samog…

Problemi sa srcem uočeni su mu prije početka prošle vaterpolske sezone, a njegov tadašnji talijanski klub Pro Recco odmah je raskinuo ugovor s najboljim svjetskim igračem. Sandro Sukno jedan je od najboljih vaterpolista koje je Hrvatska ikad imala. Među brojnim nagradama, 2017. godine proglašen je i najboljim vaterpolistom na svijetu.