DOUG PEDERSON ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: Osvajač Super Bowla postao drugi trener u profesionalnoj ligi američkog nogometa koji je pozitivan na COVID-19

Drugi trener u profesionalnoj ligi američkog nogometa koji je pozitivan na covid-19

Doug Pederson (52), trener NFL momčadi Philadelphia Eagles, zaražen je koronavirusom, i tako je postao drugi trener u profesionalnoj ligi američkog nogometa koji je pozitivan na covid-19. Zasad nema simptoma i nalazi se u samoizolaciji.

Pederson je postao trener Philadelphia Eaglesa 2016. godine, a u sezoni 2017/2018. s njima je osvojio Super Bowl, prvi u klupskoj povijesti.

Prvi trener u NFL-u koji se je zarazio koronavirusom bio je Sean Payton iz New Orleans Saintsa. Bilo je to još u ožujku, a trebalo mu je mjesec dana za potpuni oporavak. Nova sezona u NFL-u trebala bi početi 10. rujna, ali to bi se moglo promijeniti zbog teške situacije sa pandemijom koronavirusa u SAD-u.