DOMINANTNI STOCH NA NAJBOLJI NAČIN OKONČAO SEZONU IZ SNOVA: Na Planici potvrdio da mu ove godine nitko nije ravan

Gotova je sezona iz snova Kamila Stocha

Poljak Kamil Stoch pobijedio je u nedjelju na Planici na zadnjem natjecanju ovosezonskog Svjetskog kupa u skijaškim skokovima. To mu je deveta ovosezonska pobjeda, a 31. u karijeri.

Stoch je slavio sa 455,6 bodova (245,0 metara /234,5). Drugi je bio svjetski rekorder Austrijanac Stefan Kraft sa 440,1 bodova (243,0/236,0), a treće mjesto pripalo je Norvežaninu Daniel-Andreu Tandeu sa 439,6 bodova (243,5/234,5).

Stoch, koji je slavio i u petak na Planici, tako je na najbolji način okončao fantastičnu sezonu u kojoj je osvojio naslov ukupnog pobjednika Svjetskog kupa, zatim naslov pobjednika Novogodišnje turneje četiri skakaonice, te zlato i broncu na ZOI u Pjongčangu.



Rezultati:

1. Kamil Stoch (Polj) 455,6 (245,0/234,5 m)

2. Stefan Kraft (Aut) 440,1 (243,0/236,0)

3. Daniel-Andre Tande (Nor) 439,6 (243,5/234,5)

4. Robert Johansson (Nor) 438,2 (237,0/228,0)

5. Andreas Stjernen (Nor) 429,4 (233,0/236,0)

6. Richard Freitag (Njem) 427,9 (232,5/237,5)

7. Karl Geiger (Njem) 426,9 (232,0/234,5)

8. Peter Prevc (Slo) 424,1 (235,0/232,0)

8. Johann Andre Forfang (Nor) 424,1 (240,5/226,0)

10. Junshiro Kobayashi (Jap) 423,2 (236,5/223,5)…

Ukupni poredak u Svjetskom kupu:

1. Kamil Stoch (Polj) 1443 boda

2. Richard Freitag (Njem) 1070

3. Daniel-Andre Tande (Nor) 985

4. Stefan Kraft (Aut) 881

5. Robert Johansson (Nor) 840

6. Andreas Wellinger (Njem) 828

7. Johann Andre Forfang (Nor) 821

8. Andreas Stjernen (Nor) 665

9. Dawid Kubacki (Polj) 633

10. Markus Eisenbichler (Njem) 597…