DOKAZAO SI DA NIŠTA NIJE NEMOGUĆE: ‘Ne odustaj, svi smo uz tebe’; Italija u šoku zbog čovjeka koji je pomaknuo granice sporta

Zdravstveno stanje bivšeg vozača formule 1 i zlatnog paraolimpijca Alessandra Zanardija (53), koji je u petak teško stradao u prometnoj nesreći je teško, ali stabilno, prenose talijanski mediji.

BIVŠI VOZAČ FORMULE 1 DOŽIVIO TEŠKU NESREĆU: Prije 19 godina ostao bez obiju potkoljenica, a sada se opet bori za život

Alessandro Zanardi is an #inspiration to me as a sportsguy and esport athlete that whatever #challenge you face in live – there is always work around. He has proven that the power of will is unlimited!

Your power of will is strong enough to recover!#prayforalex pic.twitter.com/YkWPOOvlSN

— Michi Hoyer (@Michi_Hoyer) June 20, 2020