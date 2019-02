Lokalnim mladićima zasmetalo je to što su svi bili odjeveni u majice srpskog kluba

Vaterpolisti Crvene zvezde, koji večeras igra na Poljudu s Mornarom u Regionalnoj ligi, napadnuti su danas u centru Splita na Rivi, a Slobodna Dalmacija donosi detalje napada. Igrači su sjedili na kavi oko 13.40 sati na glavnoj gradskoj šetnici kada im je prišla skupina mladića i zatražila ih da skinu trenerke s klupskim obilježjima, nakon čega su ih počeli naguravati i tući.

Spasio se skokom u more

Jedan od napadnutih vaterpolista spasio se skokom u more, dok su ostali pobjegli. Tek po dolasku policije izašao je iz mora ispred Rive te je utvrđeno da nema ozljeda, dok su se ostala trojica vratila u hotel.

INCIDENT U SPLITU, NA RIVI NAPADNUTI VATERPOLISTI CRVENE ZVEZDE: Spašavali se skokom u more; ‘Da nisam skočio ubili bi me’

Lokalnim mladićima zasmetalo je to što su svi bili odjeveni u majice srpskog kluba, a splitska policija traga za napadačima. Neslužbeno se doznaje da su bila petorica mladića mlađe životne dobi. Još uvijek se ne zna da li napadači imaju veze s navijačkom skupinom Torcida…

Nesretni mladić iz mora vikao da je Crnogorac

“Odjednom je nastala skrika i vika. Riva je bila puna, a odjednom je jedan čovjek skočio u more, dok je drugi pobjegao u smjeru Palače, prema Voćnom trgu. Mislim da je bilo više napadača. Nesretni mladić iz mora vikao je da je Crnogorac”, kazao je jedan od svjedoka za Slobodnu Dalmaciju.

“Jedan od napadnutih vaterpolista je skočio u more, a dvojica su pobjegla. Do našeg dolaska na mjesto događaja razbježali su se i napadači. Mladiću koji je skočio u more ponudili smo liječničku pomoć, no odbio je. Za sada nema vidljivih ozljeda. Odveli smo ga u hotel i tamo s njim obavili razgovor, te sa ostalom dvojicom koji su uspjeli pobjeći. Paralelno s tim policija traga za počiniteljima i provodi kriminalističko istraživanje”, kazala je za Hinu Željka Radošević iz splitske policije.