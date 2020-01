DAWID KUBACKI POBJEDNIK 68. NOVOGODIŠNJE TURNEJE: Postao treći Poljak koji je osvojio ovo tradicionalno natjecanje

On je bio najbolji i u prvoj i u drugoj seriji natjecanja u Bischofshofenu

Poljak Dawid Kubacki pobjednik je ovogodišnjeg, 68. izdanja tradicionalnog natjecanja skijaša skakača “Novogodišnje turneje” koja je završila u ponedjeljak u Bischofshofenu. Kubacki, koji je vodio u ukupnom redoslijedu “Turneje” nakon tri od četiri skakaonice, na najbolji je način potvrdio ukupnu pobjedu.

Najbolji i u prvoj i u drugoj seriji

On je bio najbolji i u prvoj i u drugoj seriji natjecanja u Bischofshofenu te skokovima od 143.0 i 140.5 metara osvojio ukupno 300.9 bodova.

Za 29-godišnjeg Kubackog ovo je tek druga pobjeda u Svjetskom kupu u karijeri, prvu je ostvario 13. siječnja prošle godine u Predazzu.

Karl Geiger drugi

Drugo mjesto u Bischofshofenu zauzeo je Nijemac Karl Geiger sa 291.0 bodom (140.0 i 136.0m), a treće Norvežanin Marius Lindvik sa 289.4 bodova (139.0 i 137.0m).

U ukupnom redoslijedu Kubacki je sakupio 1131.6 bodova, 20.6 više od drugog Lindvika, a 23.4 od trećeg Geigera.

Treći Poljak koji je osvojio ‘Novogodišnju turneju’

Kubacki je postao treći Poljak koji je osvojio “Novogodišnju turneju”, nakon Adama Malysza 2001. te Kamila Stocha 2017. i 2018. godine. Prošlogodišnji pobjednik “Turneje” Japanac Ryoyu Kobayashi ove je godine završio na četvrtom mjestu sa 1096.0 bodova, 35.6 manje od Kubackog.

Vodstvo u ukupnom redoslijedu zadržao je Kobayashi sa 644 boda, 25 manje ima drugi Geiger, a 105 manje treći Austrijanac Stefan Kraft.

REZULTATI:

1. Dawid Kubacki (Polj) 300.9 (143,0/140,5m)

2. Karl Geiger (Njem) 291.0 (140,0/136,0)

3. Marius Lindvik (Nor) 289.4 (139,0/137,0)

4. Stefan Kraft (Aut) 287.4 (138,0/137,0)

5. Peter Prevc (Slo) 283.6 (136,5/138,0)

6. Daniel-Andre Tande (Nor) 279.3 (137,5/135,0)

7. Ryoyu Kobayashi (Jap) 279.0 (135,5/138,0)

8. Daiki Ito (Jap) 276.4 (137,0/134,0)

9. Domen Prevc (Slo) 275.5 (140,0/133,0)

10. Philipp Aschenwald (Aut) 274.6 (136,0/135,0)

KONAČNI REDOSLIJED NA NOVOGODIŠNJOJ TURNEJI:

1. Dawid Kubacki (Polj) 1131.6

2. Marius Lindvik (Nor) 1111.0

3. Karl Geiger (Njem) 1108.4

4. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1096.0

5. Stefan Kraft (Aut) 1086.0

6. Johann Andre Forfang (Nor) 1051.1

7. Domen Prevc (Slo) 1050.9

8. Peter Prevc (Slo) 1048.8

9. Daiki Ito (Jap) 1039.0

10. Stephan Leyhe (Njem) 1037.5

REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 644

2. Karl Geiger (Njem) 619

3. Stefan Kraft (Aut) 539

4. Marius Lindvik (Nor) 469

5. Dawid Kubacki (Polj) 444

6. Daniel-Andre Tande (Nor) 374

7. Philipp Aschenwald (Aut) 364

8. Kamil Stoch (Polj) 335

9. Peter Prevc (Slo) 323

10. Johann Andre Forfang (Nor) 256