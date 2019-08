ČUDESNI HRVATSKI STOLNOTENISAČ POD TEMPERATUROM UŠAO U OSMINU FINALA: Popio je ibuprofen i razbio protivnika

Pucara sada čeka dvoboj s Freitasom, trenutno jednim od najboljih europskih igrača

Hrvatski stolnotenisač Tomislav Pucar je izborio osminu finala Bulgaria Opena koje se igra u Panagjurištu.

Na ​jakom turniru World Toura hrvatski je stolnotenisač u kvalifikacijama izbacio Francuza Bouloussu (420.), Japanca Kizukurija (288.) i Austrijanca Fegerlea (70.), svu trojicu s istim rezultatom (4-2). Za ulazak među 16 bio je još učinkovitiji, Dancu Grothu, koji drži 21. mjesto na svijetu, prepustio je tek set (2 9, 9, -9, 7).

“Znao sam da sam u prednosti jer je njemu to bio tek prvi meč nakon odmora i da neće biti na sto posto. Ja sam ipak odigrao tri meča prije toga te sam iskoristio ponuđeno. Kao i to da su mu suci uzeli nekoliko poena zbog nedopuštenog servisa. Servira iza glave, ali to inače suci ne primjećuju”, kazao je Pucar koji takOđer nije bio na “sto posto” jer je igrao pod temperaturom.

Pobjeda unatoč bolovima

“Je, popio sam ibuprofen da bih snizio temperaturu, a povrh svega još me strašno počeo boliti trbuh u četvrtom setu. Nadam se da ću biti bolje do sljedećeg susreta”, dodao je.

Pucara sada čeka dvoboj s Freitasom, trenutno jednim od najboljih europskih igrača.

“Igrao sam dosad dvaput s njim i oba puta izgubio. Jednom 4-3, drugi put 3-0. Ma, jedino je bitno da budem zdrav jer me čeka gust raspored u nadolazećem razdoblju”, zaključio je hrvatski stolnotenisač.