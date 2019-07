ČUDESNI DRESSEL PIŠE NOVE STRANICE PLIVAČKE POVIJESTI: Nevjerojatno što Amerikanac radi na SP-u

Ludnica na SP u plivanju na festivalu vodenih sportova u Južnoj Koreji

Amerikanac Caeleb Dressel nastavio je dominirati Svjetskim prvenstvom u plivanju u Gwangjuu, on je u subotu svojoj bogatoj kolekciji dodao još tri zlata, pojedinačna na 50 metara slobodno i 100 metara leptir te štafetno na 4×100 metara slobodno za mješovite štafete.

Novi svjetski rekord

Dressel, koji će za 20 dana napuniti 23 godine, u subotu je obranio naslove na 50 metara slobodno i 100 metara leptir osvojene prije dvije godine u Budimpešti. U najbržoj plivačkoj disciplini Dressel je do zlata stigao u vremenu novog rekorda svjetskih prvenstava od 21.04 sekundi, što je za 13 stotinki sporije od 10 godina starog svjetskog rekorda Brazilca Cesara Ciela, dok je na 100 metara leptir naslov obranio s drugim najboljim rezultatom svih vremena od 49.66. Brže od toga je plivao upravo on i to u petak u polufinalu kada je na cilj stigao za 49.50 sekundi.

Do srebra na 50 metara slobodno stigli su Brazilac Bruno Fratus i Grk Kristian Gkolomeev sa po 21.45, osam stotinki ispred četvrtog Rusa Vladimira Morozova koji je treće SP zaredom završio na toj najnezahvalnijoj poziciji.

Andrej Minakov uzeo srebro, a Chad Le Clos broncu

Na 100 metara leptir srebro je osvojio Rus Andrej Minakov sa 50.83, a broncu Južnoafrikanac Chad Le Clos sa 51.16.

Dressel je plivao i prvu izmjenu u mješovitoj štafeti na 4×100 metara slobodno, a uz svoje kolege Zacha Applea, Mallory Comerford i Simone Manuel je uz zlato postavio i novi svjetski rekord u vremenu 3:19.40 minuta što je za 20 stotinki brže od rezultata kojega su SAD ostvarile prije dvije godine u Budimpešti.

Ima šest osvojenih zlata i jedno srebro u Gwangjuu

Dressel sada ima šest osvojenih zlata i jedno srebro u Gwangjuu, a u nedjelju bi mogao obogatiti svoju kolekciju jer će biti član američke štafete na 4×100 metara mješovito. U slučaju pobjede, Dressel će izjednačiti svoj domet iz Budimpešte kada je osvojio sedam zlata.

Srebro je osvojila Australija u sastavu Kyle Chalmers, Clyde Lewis, Emma McKeon i Bronte Campbell sa 3:19.97, a broncu Francuska u sastavu Clement Mignon, Mehdy Metella, Charlotte Bonnet i Marie Wattel sa 3:22.11.

Katie Ledecky produljila je svoju ‘vladavinu’ na 800 metara slobodno

Amerikanka Katie Ledecky (22) produljila je svoju “vladavinu” na 800 metara slobodno osvajanjem četvrtog uzastopnog svjetskog naslova, ona je u završnih 50 metara utrke pretekla Talijanku Simonu Quadarellu, koja je ranije u Gwangjuu osvojila zlato na 1500 metara, te na cilj stigla u vremenu 8:13.58 minuta, 1.41 sekundu ispred srebrne Talijanke, dok je broncu osvojila svjetska prvakinja na 400 metara s ovog SP Australka Ariarne Titmus sa 2.12 sekundi iza Ledecky. Za Ledecky je ovo već 15. zlato sa svjetskih prvenstava u karijeri.

Šveđanka Sarah Sjostrom osvojila je treće uzastopno zlato na 50 metara leptir, ona je u Gwangjuu plivala 25.02 sekundi, 33 stotinke brže od srebrne Nizozemke Ranomi Kromowidojo, odnosno 45 stotinki od brončane Egipćanke Faride Osman. Zanimljivo, isti redoslijed na pobjedničkom postolju u ovoj disciplini bio je i prije dvije godine u Budimpešti. Za Sjostrom je ovo već 16. medalja sa svjetskih prvenstava, osma zlatna, a četvrta koju je osvojila u Gwangjuu. Na ovogodišnjem SP je ranije osvojila srebro na 100m leptir te bronce na 100m i 200m slobodno.

Regan Smith potvrdila dominaciju na 200 metara leđno

Mlada, 17-godišnja Amerikanka Regan Smith potvrdila je svoju dominaciju na 200 metara leđno u Gwangjuu. Nakon najboljeg vremena kvalifikacija i svjetskog rekorda kojeg je ostvarila u polufinalu, Smith je pobijedila u finalu s drugim rezultatom svih vremena od 2:03.69, što je samo 34 stotinke slabije od rezultata ostvarenog u petak. Srebro je sa 2:06.26 osvojila Australka Kaylee McKeown, a broncu sa 2:06.62 Kanađanka Kylie Masse.

REZULTATI FINALA,

PLIVAČI,

50m slobodno:

1. Caeleb Dressel (SAD) 21.04

2. Bruno Fratus (Bra) 21.45

2. Kristian Gkolomeev (Grač) 21.45

4. Vladimir Morozov (Rus) 21.53

5. Benjamin Proud (VB) 21.55

6. Michael Andrew (SAD) 21.62

7. Pawel Juraszek (Polj) 21.67

8. Shinri Shioura (Jap) 21.81

100m leptir:

1. Caeleb Dressel (SAD) 49.66

2. Andrej Minakov (Rus) 50.83

3. Chad Le Clos (JAR) 51.16

4. Kristof Milak (Mađ) 51.26

5. Mehdy Metella (Fra) 51.38

6. Matthew Temple (Aus) 51.51

7. James Guy (VB) 51.62

8. Marius Kusch (Njem) 51.66

PLIVAČICE,

800m slobodno:

1. Katie Ledecky (SAD) 8:13.58

2. Simona Quadarella (Ita) 8:14.99

3. Ariarne Titmus (Aus) 8:15.70

4. Sarah Kohler (Njem) 8:16.43

5. Leah Smith (SAD) 8:17.10

6. Wang Jianjiahe (Kina) 8:18.57

7. Kiah Melverton (Aus) 8:25.07

8. Mireia Belmonte (Špa) 8:25.51

50m leptir:

1. Sarah Sjoestroem (Šve) 25.02

2. Ranomi Kromowidjojo (Niz) 25.35

3. Farida Osman (Egi) 25.47

4. Kelsi Dahlia (SAD) 25.48

5. Marie Wattel (Fra) 25.50

6. Penny Oleksiak (Kan) 25.69

7. Jeanette Ottesen (Dan) 25.76

8. Brianna Throssell (Aus) 26.11

200m leđno:

1. Regan Smith (SAD) 2:03.69

2. Kaylee McKeown (Aus) 2:06.26

3. Kylie Masse (Kan) 2:06.62

4. Margherita Panziera (Ita) 2:06.67

5. Taylor Ruck (Kan) 2:07.50

6. Minna Atherton (Aus) 2:08.26

7. Katalin Burian (Mađ) 2:08.65

8. Katinka Hosszu (Mađ) 2:10.08

MJEŠOVITA ŠTAFETA 4X100m slobodno:

1. SAD 3:19.40

2. Australija 3:19.97

3. Francuska 3:22.11

4. Kanada 3:22.54

5. Rusija 3:22.72

6. Nizozemska 3:23.48

7. Japan 3:24.67

8. Italija 3:25.58