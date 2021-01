ČERVAR KONAČNO OBJAVIO POPIS ZA SVJETSKO PRVENSTVO: Evo koga izbornik vodi u Egipat. Dvojicu jakih igrača morao je otpisati

‘Igrači su dali sve od sebe i naravno da bi svatko želio nastupiti na Svjetskom prvenstvu, ali morali smo odabrati 20’

Hrvatska rukometna reprezentacija spremna je za Svjetsko prvenstvo koje se održava u Egiptu od 13. – 31. siječnja 2021. godine. Jedanaest dana priprema, uz susret EHF EURO Cupa sa Španjolskom brzo je prošlo. Na svu sreću, veće ozljede mimoišle su reprezentaciju, baš kao i korona virus, a Hrvatska će u Aleksandriju gdje će igrati susrete prvog kruga, otputovati u jačem sastavu nego što je i počela pripreme.

Na službenoj stranici HRS-a stoji kako se reprezentaciji priključio Igor Karačić. Nakon liječničke kontrole koja je trajala danas gotovo cijeli dan, došle su odlične vijesti. Sjajni Mostarac dobio je zeleno svjetlo i ide u Egipat te će biti u najdražoj majici. Zato je izbornik Lino Červar morao čekati posljednji trening prije nego što je donio tešku, ali neminovnu odluku i zahvalio dvojici igrača. U Egipat tako ne idu lijevo krilo Lovro Mihić i desni vanjski Šime Ivić. Inače, zbog korona virusa Svjetska rukometna federacija (IHF) dopustila je svakoj reprezentaciji da u Egipat može dovesti 20 igrača.

‘Dali su sve od sebe’

Sve misli izbornika Line Červara i igrača okrenute su prvom susretu s Japanom. Uzrečica da idu susret po susret doista je na djelu. Evo i izbornikovih razmišljanja dan uoči puta na poprište svjetskog prvenstva, i konačnog popisa putnika na kojem nema Lovre Mihića i Šime Ivića, ali tu je Igor Karačić.

“Igrači su dali sve od sebe i naravno da bi svatko želio nastupiti na Svjetskom prvenstvu, ali morali smo odabrati 20. Moram pohvaliti igrače za njihovo držanje prema reprezentaciji, ali na toj poziciji imamo već dva krila i Lovro Mihić je razumio da je to logična odluka. Šime Ivić je više puta bio pozvan i uvijek je u krugu reprezentacije, ali već imamo dva ljevaka, i u ovom trenutku, kad imamo Cindrića i Karačića koji danas nisu trenirali punom snagom, kao i Duvnjaka koji je iscrpljen, morali smo dati prednost tome. Oni su naravno doprinijeli našem radu. Igor Karačić ide s nama, on radi pod posebnim programom i mislim da će on na kraju, kad bude trebalo dati sve od sebe”, kazao je Červar nakon objave popisa.

POPIS REPREZENTATIVACA ZA SVJETSKO PRVENSTVO:

MARIN ŠEGO – MONTPELLIER HB

IVAN PEŠIĆ – MC MESHKOV BREST

MATE ŠUNJIĆ – US IVRY HANDBALL

IVAN ČUPIĆ – RK VARDAR 1961

ZLATKO HORVAT – RK METALURG SKOPJE

MANUEL ŠTRLEK – TELEKOM VESZPREM HC

DAVID MANDIĆ – RK PPD ZAGREB

ŽELJKO MUSA – SC MAGDEBURG

MARINO MARIĆ – MT MELSUNGEN

ILIJA BROZOVIĆ–TSV HANNOVER-BURGDORF

MARIN ŠIPIĆ – RK PPD ZAGREB

LUKA CINDRIĆ–BARCA

DOMAGOJ DUVNJAK–THW KIEL

JANKO KEVIĆ–RK NEXE

IGOR KARAČIĆ -LOMZA VIVE KIELCE

MARKO MAMIĆ–SCDHFK LEIPZIG

HALIL JAGANJAC–RK NEXE

JOSIP ŠARAC – RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO

IVAN MARTINOVIĆ–HCHANNOVER-BURGDORF

LUKA ŠEBETIĆ–TREMBLAY EN FRANCE HANDBALL

STRUČNI STOŽER:

LINO ČERVAR, IZBORNIK

HRVOJE HORVAT, TRENER

MILJENKO RAK, KONDICIJSKI TRENER

DAMIR KAJBA, FIZIOTERAPEUT

FILIP ŠIMUNOVIĆ, FIZIOTERAPEUT

TOMISLAV KUKIN, LIJEČNIK

IVICA UDOVIČIĆ, DIREKTOR NACIONALNIH SELEKCIJA

IGOR VORI, SPORTSKI DIREKTOR MUŠKIH SELEKCIJA

IVICA MARAŠ, GLASNOGOVORNIK I TEAM MANAGER

ZDRAVKO MIRILOVIĆ, TEHNIKO

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.