HRVATSKOJ JE DONIO PRVU MEDALJU U POVIJESTI: Nisu ga mogli zaustaviti niti lom kralježnice niti paraliza, Bruno Bošnjak je ostvario svoj san

Paraolimpijac Bruno Bošnjak osvojio osvojio je brončanu medalju u snowboardu na XII Paraolimpijskim igrama u Pjongčangu. To je ujedno i prvo hrvatsko odličje u povijesti na Zimskim Paraolimpijskim igrama.

Bošnjak je ranije na istim igrama završio šesti u crossu, a zlato je ispred njega odnio Amerikanac Noah Elliot dok je njegov sunarodnjak Mike Schultz bio srebrni.

Teška nesreća

Bruno Bošnjak snowboardom se počeo baviti s 11 godina te je nakon dvije godine nastupao na utrkama slaloma i veleslaloma. Radovao se debiju na Olimpijskim igrama u Torinu, ali je na jednoj međunarodnoj utrci pao i slomio vratnu kralježnicu te ostao paraliziran.



“Maštao sam da ću jednog dana nastupiti na olimpijskim igrama, a moj san je pokvarila nesreća. Sve je propalo i skoro sam otpisao tu svoju životnu želju. No sada se vratilo i nastupit ću na paraolimpijskim igrama”, izjavio je za direktno.hr prije početka turnira.

Nakon četiri godine oporavka uspio je prohodati, ali tada je doživio još težu nesreću pri pada s bicikla te je slomio dva kralješka. Ipak, ponovno je stao na board, a sada je i stigao do uspjeha karijere.

Snowboard se na Paraolimpijskim igrama pojavio prije četiri godine u Sočiju u obliku snowboard crossa, a sada su mu dodani veleslalom i banked slalom.

“Sigurno da me nekada ulovi strah, na primjer nedavno sam pao na treningu, ali trener me dobro ohrabrio i motivirao. Uglavnom me najviše pogađa to što me moje tijelo sprječava da vozim tehnikom kojim sam vozio prije nesreće, ali i ovako sam presretan. Odbijam sjediti doma – sport je moj životni put”, rekao je Bošnjak.

‘Mislim da je ovo samo početak’

“U prvoj vožnji dobio sam samopouzdanje, više sam se posvetio liniji i gledao gdje mogu ubrzati. Ovog puta išao sam na sve ili ništa. Dobro je bilo i vjerujem da bih mogao još malo poboljšati rezultat”, izjavio je Bruno nakon druge vožnje u kojoj je zauzimao drugo mjesto. U posljednjoj je pao te ga je pretekao Amerikanac Schultz.

“Presretan sam što sam se upisao u povijest hrvatskih nastupa na Zimskim paraolimpijskim igrama osvajanjem prvog odličja za svoju domovinu. Ovaj uspjeh posvećujem prije svega svojim roditeljima, trenerima i svim onima koji su vjerovali u mene. Mislim da je ovo samo početak i vjerujem da mogu ostvariti još mnogo medalja u sportu koji mi tako mnogo znači”, izjavio je Bošnjak neposredno po završetku natjecanja.