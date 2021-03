U pokusnoj seriji prvoga dana završnice Svjetskog kupa za skakače na skijama na Planici teško je pao norveški predstavnik Daniel Andre Tande te je morao biti prevezen u bolnicu u Ljubljani.

Tande je izgubio kontrolu nad skijama i pao na glavu na samom početku prijeloma doskočišta na velikanki na Planici pa se prevrtao sve do samoga dna.

Daniel-Andre Tande horrible fall at skiflying competition in Planica.

Tande's medical condition is stable. He was transported to the Ljubljana Medical Center for further tests and treatment.

Wish him a speedy recovery🙏#sport #skijumpingfamily #skijumping pic.twitter.com/6ntWy0PA8I

— WADA_F@CK (@WADA_WTF) March 25, 2021