BARAKUDE ISPUSTILE POBJEDU PROTIV SRBIJE: Delfini slavili na peterce

Vaterpolisti Hrvatske izgubili od Srbije

U 3. kolu skupine D Svjetske lige vaterpolisti Hrvatske u srijedu su u Nišu protiv Srbije izgubili sa 9-11 (3-1, 2-3, 1-1, 1-2/ 2-4) nakon raspucavanja peteraca, s tim da su domaćini uspjeli izjednačiti na 7-7 dvije sekunde prije kraja susreta.

VATERPOLO IMA NOVA PRAVILA: Zaboravite ono što ste znali, odsad ćete gledati puno uzbudljivije utakmice

Hrvatska je dobro krenula i vodstvo od 3-1 nakon prve četvrtine u drugoj je povećala na 5-2. No, domaćini su poravnali na 5-5 u trećoj dionici.

U zadnjih osam minuta susreta Hrvatska ušla s golom prednosti

U zadnjih osam minuta susreta Hrvatska je ipak ušla sa golom prednosti (6-5) i u više navrata mogla je povećati vodstvo. Ante Vukičević tri minute prije kraja nije iskoristio peterac, koji bi Hrvatskoj donio prednost od dva gola. Već u sljedećem napadu smo kažnjeni, najbolji srpski vaterpolist Filip Filipović zabija za 6-6.

Hrvatska opet dolazi do prednosti, Maro Joković je dvije minute i 18 sekundi prije kraja utakmice pogodio za vodstvo 7-6. Činilo se da će “Barakude” slaviti u Nišu, ali Srbija u posljednjem napadu uspijeva izboriti isključenje i sa igračem više ima priliku doći do izjednačenja. Na kraju se to i dogodilo, Dušan Mandić je dvije sekunde prije kraja pogodio za 7-7 i pobjednik je odlučen raspucavanjem peteraca .

Udarac Jokovića obranio Mitrović, Vukičević pogodio vratnicu

U prve dvije serije hrvatski vaterpolisti nisu uspjeli zabiti, udarac Jokovića obranio je Mitrović, a Vukičević je pogodio vratnicu. S druge strane, svi srpski izvođači bili su precizni (Filipović, Prlainović, Jakšić i Mandić), te je Srbija slavila sa 11-9 i osvojila je dva boda, dok je Hrvatskoj pripao bod.

Kod Hrvatske istaknuo se vratar Ivan Marcelić sa 16 obrana, po dva gola zabili su Loren Fatović i Xavier Garcia, a u strijelce su se upisali i Maro Joković, Josip Vrlić te Anđelo Šetka. Kod Srbije najefikasniji je bio Filip Filipović sa tri gola.

Srbija ima pet bodova, Hrvatska četiri

Nakon tri kola Srbija ima pet bodova, Hrvatska četiri, a Rumunjska, koja je u prva dva kola izgubila od Hrvatske i Srbije, je na nuli. Do kraja natjecanja u skupini Hrvatska će 29. siječnja sljedeće godine gostovati u Rumunjskoj, a 12. ožujka će igrati protiv Srbije u Sisku.

Ove sezone nadmetanje u Svjetskoj ligi je modificirano kada je riječ o Europi. Naime, 14 momčadi je podijeljeno u četiri skupine iz koje će po dvije prvoplasirane izboriti plasman na završni turnir Europa kupa, a sa završnog turnira Europa kupa, koji se održava sljedeće godine, četiri najbolje momčadi ostvarit će pravo sudjelovanja na završnom turniru Svjetske lige.