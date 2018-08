SPEKTAKULARNI INGEBRIGTSEN OSVOJIO JOŠ JEDNO ZLATO: 17-godišnji Norvežanin postao prvak Europe i u 5.000 metara

Norveška braća Ingebrigtsen osvojila su prva dva mjesta na Europskom prvenstvu u Berlinu

Norveški trkač Jakob Ingebrigtsen, koji će za mjesec dana napuniti 18 godina, ponovno je zadivio ljubitelje atletike na Europskom prvenstvu u Berlinu. Nakon što je dan ranije osvojio zlato na 1.500 metara, u subotu je Jakob Ingebrigtsen bio najbrži i na 5.000 metara (13:17.06).

Srebro je pripalo njegovom starijem bratu 27-godišnjem Henriku Ingebrigtsenu (13:18.75), europskom prvaku na 1.500 m iz 2012. godine, dok je broncu osvojio Francuz Morhad Amdouni (13:19.14)

U finalu utrke na 400 metara za žene slavila je 25-godišnja Poljakinja Justyna Swiety-Ersetic (50.41 sekundi), kojoj je to prvo zlato na velikim natjecanjima. Sat i pol kasnije došla je i do drugog zlata, i to u štafeti 4×400 m. Justyna Swiety-Ersetic je u zadnjim centimetrima utrke prestigla Grkinju Mariju Belibasaki (50.45), kojoj je pripalo srebro, a broncu je osvojila Nizozemka Lisanne de Witte (50.77).

Poljak prvak na 800 metara

Poljak Adam Kszczot je treći puta zaredom postao europski prvak na 800 metara s vremenom 1:44.59, dok je aktualni svjetski prvak Francuz Pierre-Ambroise Bosse (1:45.30) završio na trećem mjestu. Iznenadio je 21-godišnji Šveđanin Andreas Kramer, koji je sa vremenom nacionalnog rekorda (1:45.03) osvojio srebro.

Nakon zlata u “stotki” 22-godišnja Britanka Dina Asher-Smith bila je najbrža i u utrci na 200 metara, istrčavši najbolji rezultat sezone 21.89 sekundi. Nizozemka Dafne Schippers, dvostruka svjetska prvakinja na 200 m, morala se zadovoljiti srebrom (22.14), dok je bronca pripala njenoj sunarodnjakinji Jamile Samuel (22.37).