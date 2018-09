SRPSKI MEDIJI PONOVNO DIVLJAJU: Sandru optužuju za provokaciju; ‘Jedva je čekala da to napravi, a onda je i bezobrazno odgovorila’

Pojedini srpski mediji pišu kako je Sandra Perković provocirala ‘albanskim orlom’

Najbolja hrvatska sportašica, bacačica diska Sandra Perković, sinoć je na zagrebačkoj Mladosti pobijedila na 68. Hanžekovićevom mitingu. Perković je slavila ispred rivalkinje Perez i Allman sa hicem od 67, 60 metara.

No, jedna situacija uzbudila je srpske medije. Nakon što je izbacila posljednji disk, Perković je pogledala u kameru i napravila gestu koja je podsjećala na ‘albanskog orla’, kontroverzno slavlje koje su koristili švicarski reprezentativci albanskog porijekla Granit Xhaka i Xherdan Shaqiri.

‘To je samo značilo da je disk poletio’

Nakon što je na HRT-u upitana o čemu je riječ, Perković je samo odgovorila:

“To je samo značilo da je disk poletio”.

Međutim, pojedini srpski mediji, unatoč tome što je hrvatska sportska heroina objasnila što je to značilo, pišu u mogućem kontekstu provokacije. Pa tako Kurir, iako u tekstu spominje Sandrinu izjavu i pojašnjenje, ističe:

Kurir: ‘Sandra Perković pobijedu proslavila pokazivanjem dvoglavog orla’

“Provokacija Hrvatice?! Sandra Perković pobijedu proslavila pokazivanjem dvoglavog orla. Njenim potezom bila je iznenađena i HRT-ova novinarka. Srpsku javnost iznenadio je potez Hrvatice, koja je često isticala da na natjecanjima stalno navija za srpske sportaše”.

Alo: ‘Jedva je čekala da ovo uradi. Kada su je upitali zašto, uslijedio je beozbrazan odgovor’

Tabloid Alo je objavio članak s naslovom.

“Jedva čekala da ovo uradi: Najbolja hrvatska sportašica pokazala “dvoglavog orla”, kada su je upitali zašto, uslijedio je beozbrazan odgovor”!

Alo tvrdi i kako u “njezinu izjavu nitko nije povjerovao u Hrvatskoj, a kamoli u Srbiji i kako je čudno što je to napravila jer se često druži s Ivanom Španović i srpskim atletičarima

Telegraf je još jedan srpski tabloid koji piše o Sandrinoj gesti u negativnom kontekstu…

Telegraf: ‘Hrvatica prekrstila ruke i simbolom albanskog orla proslavila pobjedu’

“Hrvatica prekrstila ruke i simbolom albanskog orla proslavila pobjedu u bacanju diska! Hitac od 67.6 metara proslavila je dobro poznatim simbolom ‘albanskog orla”, ističe Telegraf.

Iznenađuje i pisanje beogradskih Večernjih novosti, koji glase za ozbiljan medij. No, i oni su očito vidjeli nešto svoje…

Blic: ”Besmislena provokacija hrvatske atletičarke’

Blic javlja:

“Besmislena provokacija hrvatske atletičarke ‘Orao? Ma, to je samo značilo da je disk konačno poletio”.

Večernje novosti: ‘Provokacija Hrvatice. Sandra pobijedila, pa pokazala ‘albanskog orla’

“Provokacija Hrvatice. Sandra Perković pobijedila, pa pokazala ‘albanskog orla. Prekrstila je ruke i podsjetila na proslave švicarskih nogometaša tijekom SP-a. Međutim, ona tvrdi da nije to učinila zbog toga”, stav je Večernjih novosti.

Srbi su opsjednuti Albancima i očito su ih počeli vidjeti i na atletskim mitinzima u Zagrebu, u liku u djelu Sandre Perković, sportašice koja je u kolovozu i javno govorila o odnosu hrvatskih i srpskih sportaša, naravno u pozitivnom kontekstu, poput prave sportske heroine, što ona i je.

Prijateljica sa Ivanom Španović

Na Europskom prvenstvu u Berlinu Sandra se intenzivno družila s trofejnom srpskom skakačicom u dalj, Ivanom Španović. Perković je razgovarala upravo s Večernjim novostima i objasnila zašto na velikim natjecanjima uvijek navija za srpske sportašice i sportaše.

“Kada pričam nekom Amerikancu fore iz Hrvatske, on me samo blijedo gleda. Kada pričam našem čovjeku, on će reći: ‘Pa i moja mama radi isto!’ Mi smo odrasli u istoj sredini, isti su nas problemi mučili, iste navike imamo… Neću reći da smo mi ista zemlja, ja nastupam za Hrvatsku, Ivana za Srbiju, ali se sto puta bolje razumijem s njom nego s nekom Engleskinjom”, izjavila je bila tada Sandra koja je poznata kao osoba kojoj nisu jasni oni koji kritiziraju njezino navijanje za kolege sportaše iz Srbije. To je dala do znanja ovim riječima:

‘Sport ne poznaje granice, zato je normalno da navijamo za Noleta‘

“Mislim, kakav užas, Srbi navijaju za Hrvate i obrnuto! Ma odlično ako se to nekome ne sviđa. Obje države su tu gdje jesu zato što se nekim političarima nešto nije svidjelo. Sport ne poznaje granice, zato je normalno da navijamo za Noleta, on za Vatrene, mi za vašu Ivanu, Milicu, vi za naše Barakude, mi za vaše Delfine”, rekla je Sandra i dodala:

“Mi smo sportaši, svi se borimo jednim, sportskim srcem i svi smo iznutra od krvi i mesa. Mi ne dolazimo iz bogatih zemalja, mnogo teži put nam je bio svima i zato se držimo zajedno. Volimo se, pa što”.