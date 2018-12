SANDRA PERKOVIĆ ZA NET.HR: ‘Potreslo me neosvajanje Dijamante lige. Ne volim imati alibi, ali nisam ni ja robot’

Razgovarali smo s najboljom hrvatskom sportašicom Sandrom Perković

Sandra Perković najbolja je sportašica Hrvatske za 2018. godinu u tradicionalnom izboru Sportskih novosti. “Na Zapadu ništa novo”, rekli bi smo… Najbolja svjetska bacačica diska sedmu godinu zaredom osvojila je prestižnu nagradu…

IZABRANI NAJBOLJI SPORTAŠI U 2018., MODRIĆ I PERKOVIĆ POMELI KONKURENCIJU: ‘Ovo je za mene posebna godina…’

U ovogodišnjoj anketi, 67. po redu, sudjelovala su 322 novinarke i novinara iz 54 redakcije, a svečanost dodjele nagrada održana je u srijedu u studiju HRT-a “Anton Marti” u Zagrebu, u nazočnosti brojnih sportskih djelatnika i uzvanika.

Po peti put zaredom osvojila naslov europske prvakinje

Sandra je po peti put zaredom osvojila naslov europske prvakinje u bacanju diska, što nikome još nije uspjelo u svijetu atletike, a novi uzastopni trijumf u izboru Sportskih novosti Zagrepčanki je donio rekord po uzastopnom broju nagrada. Po ukupnom broju trofeja ispred Sandre je još samo Janica Kostelić s osam naslova…

No, unatoč njezinoj sportskoj veličini, priznatoj vrijednosti u obliku prave sportske heroine, ona je i dalje nekako tako mala i “ponizna”. Prije nego što smo započeli s njom razgovor, Sandra je prvo obavila jedno četiri, pet fotografiranja s nogometašima Lokomotive i prisutnima, pozdravila se sa svojim fanovima, mladim sportašima i onda započela razgovor s nama…

‘Ponosna sam zbog toga što sam uzor mladima’

“Mi sportaši jednom smo bili u njihovim godinama. U nama vide uzore i znam koliko je to bitno. Meni je čast, vjerujem u ove mlade nade. Znate kako se kaže, na mladima svijet ostaje. Znam da sam ja njihov uzor i jako sam ponosna zbog toga. Upravo je to ono zbog čega ja treniram atletiku”, kazala nam je u uvodu razgovora za Sandra Perković i prokomentira žal za neosvojenom Dijamantnom ligom, koju je imala u svojim rukama, ali ju je na kraju ispustila…

“Nažalost, viroza me spriječila u uzimanju Dijamante lige. Ne volim imati alibi, ne volim ode sebe raditi neku žrtvu, ali kao što je moj trener Edis Elkasević kazao: Sandra, nisi ni ti robot, i ti si samo čovjek. Ljudsko je izgubiti’. Moram priznati da je Dijamantna liga natjecanje čije me neosvajanje baš potreslo. No, u svakom zlu nešto dobro. Nakon što sam izgubila Dijamantnu ligu, sljedeće je natjecanje bio Hanžekovićev memorijal, a gdje je ljepše i bolje vratiti samopouzdanje nego pred domaćom publikom i na najbolji mogući način pobijediti Perez i pokazati da sam ja svjetski broj jedan”, govori nam Sandra koju u 2019. očekuje Svjetsko prvenstvo početkom listopada u Dohi…

Misija u sljedećoj godini

Zbog velikih vrućina SP će po prvi puta biti održano mjesec dana kasnije nego što je to uobičajeno. Glavna misija bit će joj obraniti naslov svjetske prvakinje i vratiti naslov pobjednice Dijamantne lige u svoje ruke, jer joj je nakon šest uzastopnih godina taj trofej iskliznuo. U sljedećoj godini želi sebi puno zdravlja i što manje umora kako bi spremna dočekala olimpijsku 2020.

‘Želim da 2020. bude moja godina u kojoj ću dati 120 % od sebe’

“Samo me zdravlje može spriječiti da ne postanem najbolja i u sljedećoj godini. Krećem na pripreme dva mjeseca u SAD, dat ću sve da opet budem najbolja. Ovu sam malo dužu pauzu iskoristila da zaliječim sve svoje povrede. Kao što sam najavila, želim da 2020. bude moja godina u kojoj ću dati 120% od sebe, a 2019. trebala bi biti uvod i uvertira za to, tako da… Ja se nadam da ćete me i sljedeće godine u ovo božićno-novogodišnje vrijeme gledati na istom mjestu”, zaključila je Sandra Perković.