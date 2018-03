SANDRA PERKOVIĆ OPLELA PO SUPARNICAMA IZ SPLITA: ‘One su neprofesionalne, ovo me razočaralo i izulo iz cipela’

‘Znam da trebaju stastati, naučiti, ali moraju pokazati veći respekt prema olimpijskoj pobjednici’

Na otvorenom Zimskom bacačkom prvenstvu Hrvatske u subotu je u Splitu Sandra Perković bacila disk 68,44 metra, što je najbolji ovogodišnji rezultat u svijetu i odlična najava onoga što će uslijediti. No, nije sve bilo idealno.

Znalo se da Sandra u Splitu, uostalom tako je i na međunarodnim natjecanjima, nema pravu konkurenciju. Iako je bacila samo dva ispravna hica, zadovoljna je bila daljinom onog duljeg.

“Zadovoljna sam što sam bacila ‘world lead’. Uvjeti nisu bili fantastični, radi snijega tijekom ovih priprema u Splitu nismo napravili završni ‘glanc’. Ali prvi i osnovni cilj je bio najbolji rezultat sezone i bacila sam ga”, kazala je Perković, a prenose Sportske novosti.

Bez respekta prema prvakinji

“I jedan hitac je dovoljan. Ponekad. Ovaj drugi hitac (iznosio je 67,35 m) je dobar hitac, po njemu znam da mogu bacati puno dalje. Kako je vrijeme odmicalo, postajalo je hladnije. Uz to, djevojke s kojima sam bacala bile su neprofesionalne”, kazala je razočarana Perković i potom objasnila što je pod time mislila:

“Znam da trebaju stastati, naučiti, ali moraju pokazati veći respekt prema olimpijskoj pobjednici koja se bori s cijelim svijetom, koja dolazi tu iz Hrvatske i lovi daljine od preko 70 metara. To me razočaralo, ali to više govori o njihovim trenerima i voditeljima koji su to dopustili. Nije vladala profi-atmosfera, meni kao velikoj bacačica treba mir, ne mogu dati kad netko priča na telefon, šalje poruke, smiješka se. Iznenađena sam. Na velikim natjecanjima ja bacam s profi-djevojkama, sada me ovo izulo iz cipela.”