SANDRA PERKOVIĆ ISKRENO O NEOČEKIVANOM PORAZU: ‘Sistem Dijamantne lige nije pravedan’

Najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković nije uspjela sedmu godinu u nizu osvojiti naslov pobjednice Dijamantne lige u bacanju diska. U petak je u finalu u Bruxellesu zauzela treće mjesto s hicem od 64.31 metara, odnosno plasirale se iza Kubanke Yaime Perez sa 65.00m, dok je drugo mjesto zauzela je Brazilka Andressa de Morais sa 64.65m.

Ovakav rezultat znači i da je Perković doživjela prvi poraz nakon 13 mjeseci i 15 pobjeda u nizu. Među njima su i one na sva četiri prethodna mitinga Dijamantne lige, u Dohi, Rimu, Parizu i Londonu.

‘Tijelo nije dalo’

“Nije bilo kako smo svi očekivali i priželjkivali. Sezona je bila dosta duga, ovo je samo jedno natjecanje u nizu, dala sam sve od sebe, trudila se, borila se do zadnjeg hica, ali jednostavno tijelo nije dalo koliko god da je glava željela. Europsko prvenstvo u Berlinu ostavilo je traga, a i duga sezona”, priznala je Perković a prenosi HRT.

Požalila se na jednu stvar.

“Doista je ovaj sistem Dijamantne lige nepravedan, ali takva su pravila, to je sport. Od nijednog svog poraza nisam se vratila gora, uvijek sam se vraćala bolja, mislim da sam naviknula sebe i sve oko sebe samo na pobjede, daleke hice i velike rezultate, ali i ja sam čovjek od krvi i mesa, i ja svaki dan prolazim uspone i padove i samo moj tim i ja znamo kako je meni bilo zadnjih sedam dana.”

‘Šok i hladan tuš’

“Meni je najbitnije da sam ja uspjela doći u Bruxelles na Dijamantnu ligu, koliko god zdravstveno nisam stabilna, pokušala sam se boriti za taj sedmi trofej, koji je nažalost iskliznuo iz ruku. Ali, moram reći da ja nisam danas izgubila na nekim velikim daljinama. Ja sam danas izgubila samo od sebe, jer je 65 metara bilo dovoljno za osvajanje trofeja. Imala sam to danas u rukama, ali jednostavno nisam mogla to do kraja izvesti”

Za Perković ovo ne znalči kraj sezone.

“Ova godina još nije gotova, očekuje me Kontinentalni kup i Hanžek i bacanje pred domaćom publikom. Ne možeš letjeti visoko, a da ne padneš, jer tek onda možeš dobiti zamah da odeš tamo gdje ti je mjesto. Ovo je malo šok i hladan tuš, a opet i velika motivacija za ono što dolazi”, poručila je za kraj.