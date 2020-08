OLIMPIJSKI I SVJETSKI PRVAK POZITIVAN NA KORONAVIRUS: Propustit će otvaranje sezone Dijamantne lige u Monacu

Olimpijski i svjetski prvak na 3.000 s preponama Kenijac Conseslus Kipruto pozitivan je na koronavirus i propustit će otvaranje sezone Dijamantne lige u Monacu u petak.

Olympic and world 3,000 metres steeplechase champion Conseslus Kipruto tests positive for COVID-19.

This is a major blow to the 25-year old athlete as it now rules him out of next week’s Monaco leg of the Diamond League pic.twitter.com/Kl93zDY7c7

— Thika Town Today – 3T (@ThikaTowntoday) August 9, 2020