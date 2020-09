NOVO SVJETSKO SPORTSKO ČUDO: Nakon ovog ništa više neće biti isto; ‘Imao sam dojam da haluciniram’

‘Mnogo je zabune jer je skok s motkom jedina disciplina koja ima jedan svjetski rekord i u zatvorenom i na otvorenom’

Nevjerojatni Šveđanin Armand Duplantis (20) nastavio je oduševljavati svjetsku sportsku javnost nakon što je na mitingu Dijamantne lige u Rimu pobijedio u skoku s motkom s rezultatom 6.15 metara, što je najviši skok na otvorenom ikada.

SERGEJ BUBKA ODLAZI U POVIJEST, IMAMO NOVOG KRALJA MOTKE: Mladi Šveđanin srušio rekord stariji od njega samog

“Mondo”, kako ga zovu, sada u svojim rukama drži svjetski rekord (6.18), te najbolji rezultat na otvorenom (6.15).

“Mnogo je zabune jer je skok s motkom jedina disciplina koja ima jedan svjetski rekord i u zatvorenom i na otvorenom”, rekao je Duplantis.

“Zbog toga sam želio preskočiti 6.15 kako više ne bi bilo zabune. Sad imam najbolje skokove u zatvorenom i na otvorenom,” dodao je sa smiješkom.

Mladi Šveđanin je pobjedu na Golden Gala Pietro Mennea mitingu osigurao skokom od šest metara, a potom je podigao letvicu na 6.15 m. U prvom pokušaju je rušio letvicu, ali je u drugom bio uspješan.

Do sada rekord na otvorenom držao veliki Sergej Bubka

Nakon Renauda Lavillenieja, čiji je svjetski rekord (6.16 m) srušio u veljači 2020. godine, povećavši ga na 6.17, pa na 6.18 m, Duplantis je u Rimu pretekao i “kralja” Bubku.

Do sada je rekord na otvorenom držao Sergej Bubka koji je 1994. preskočio 6.14 metara. Međutim, Svjetska atletska federacija (World Athletics) od 2000. godine u skoku s motkom ne razlikuje rekorde u zatvorenom i na otvorenom.

“Mislim da je to bilo olakšanje više od svega. Samo sam to htio izbaciti, samo to učini “, naglasio je.

Duplantis je tako ove godine dva puta obarao svjetski rekord, a sada i najbolji rezultat na otvorenom.

Prvi put mu je to uspjelo 8. veljače na Copernicus Cupu u Torunu u Poljskoj kada je preskočio 6.17 i za centimetar oborio rekord Francuza Lavilleniea star šest godina. U prvom pokušaju nije uspio, no drugi je bio uspješan.

“Imao sam dojam da haluciniram i nisam bio siguran da je sve ovo stvarno. Želio sam napraviti ovo od svoje treće godine. Još dok sam bio u pelenama i počinjao s treninzima u svom dvorištu želio sam biti najveći ikada i srušiti svjetski rekord,” kazao je nakon što je oborio svjetski rekord.

‘Ovo je sjajan početak sezone, ali u Tokiju želim biti najbolji’

No, samo sedam dana kasnije na Muller Indoor Grand Prixu Glasgow je popravio svjetski rekord za još jedan centimetar preskočivši 6.18. Ponovo iz drugog pokušaja. U Glasgowu nije bilo tolike provale emocija kao u Poljskoj.

“Ovo je sjajan početak sezone, ali u Tokiju želim biti najbolji,” kazao je Mondo. Na njegovu žalost, ali i svih nas, Olimpijske igre u zbog pandemije koronavirusa pomaknute za godinu dana.

Duplantis je rođen 10. studenog 1999. u Lafayetteu, u američkoj saveznoj državi Louisiana.

Njegov otac Otac Greg bio je američki natjecatelj u skoku s motkom, čiji je najbolji rezultat bio 5,80 metara, dok je majka Helena Hedlund bila je švedska sedmobojka, a nakon odlaska na studij u SAD igrala je i odbojku.

Njegova dva starija brata, Andreas i Antoine i njegova mlađa sestra Johanna, također su se bavili sportom. Sva su djeca Duplantisa skakala s motkom. Otac je u njihovom dvorištu izgradio skakalište i naučio djecu kako skakati. Svaki je bio jako dobar u tome, ali Mondo se u tome izvrsno snašao od ranog djetinjstva. Mondo je prvi put isprobao skokove s motkom kao trogodišnjak. Bio je strastveniji od ostalih i to se vidjelo kad je imao šest ili sedam godina. Svake je godine rušio rekorde.

‘Zaljubio sam se u sport i postao dobar u njemu’

Kada ga je vidio kako skače, jedan očev prijatelj, Talijan, da mu je nadimak Mondo. Na talijanskom Svijet što mu se svidjelo i ostalo do danas.

“Zaljubio sam se u sport i postao dobar u njemu i to prije nego što sam postao brz i jak,” kazao je u jednom razgovoru.

Premda je rođen u SAD-u, Duplantis je odlučio skakati za Švedsku, državu u kojoj se rodila njegova majka. Prvi nastup pod švedskom zastavom imao je 2015. na Svjetskom prvenstvu mladih Caliju u Kolumbiji. Odmah je osvojio zlato.

Mogao bi skočiti oko 6.20, možda 6.25 m

Nakon njegove ‘eksplozije rezultata’ ove godione mnogi se pitaju: ‘koliko visoko može ići?’

“Mogao bi skočiti oko 6.20 m, možda 6.25 m. Za to ima kapacitet,” kazao je nedavno bivši rekorder Lavillenie u razgovoru za World Athletic.

“Znao sam da je sposoban srušiti moj rekord, ali nisam mislio da će to učiniti 2020. godine. Ali u tome je ljepota sporta. Ništa nije unaprijed napisano, sve se može dogoditi,” dodao je 33-godišnji Francuz.

“Neću reći da sam bio sretan, jer čudan je osjećaj izgubiti svjetski rekord. Ali bio sam sretan što je uspio jer mi je dobar prijatelj,” dodao je olimpijski pobjednik iz Londona.