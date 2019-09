NIJE JOJ BAŠ SVE IDEALNO: Lijepa Hrvatica otkrila što ju je šokiralo u Kataru; ‘To je greška koju nikad više neću ponoviti’

‘Organizatori su odlučili da neće u finale pustiti 14 djevojaka koje su preskočile 1,92 metra’

Hrvatska atletičarka Ana Šimić u petak se plasirala u finale visa na svjetskom prvenstvu u Dohi. Nije preskočila normu (1,94 m), ali je skok preko 1,92 metra iz drugog pokušaja bio dovoljan da bude među 12 koje će se nadmetati za medalje. Iz prvog pokušaja Šimić je preskočila visine od 1,80 m, 1,85 m i 1,89 m, iz drugog visinu od 1,92 m, a triput je rušila letvicu na visini 1,94 m… Nakon nastupa, za kamere HRT-a kazala je:

“Uh, ušla sam na kraju u finale kao posljednja, 12 visašica i to jedva. Ali sam jako sretna i zadovoljna. Kada sam iz drugog pokušaja preskočila 1,92 metra mislila sam kako je to dovoljno finale, kako je to – to! Poslije kad su rekli 194. nisam bila baš dobro koncetrirana. Tako da na to trebam pripaziti za buduće kvalifikacije”, istaknula je Ana Šimić i otkrila:

“Kada su završile kvalifikacije počela sam slaviti, izgrlila sam se s nekim visašicama, a onda šok. Organizatori su odlučili da neće u finale pustiti 14 djevojaka koje su preskočile 1,92 metra, što bi bilo nešto potpuno uobičajeno na velikim atletskim natjecanjima. Odlučili su da se mora dalje skakati kako bi na kraju dvije otpale. Za mene je to bio stres. Slavila sam unaprijed i to je greška koju nikad više neću ponoviti. No, nisam se samo ja iznenadila već i većina ostalih “, rekla je Ana…

“Sudbina je bila ta da je Ana morala čekati posljednji skok Talijanke Trost koja je određivala Anin daljnji put”, prenosi Večernji list…

“Kada sam treći put rušila znala sam da me samo rušenje Talijanke gura u finale. Srećom po mene, Trost je treći put rušila i evo mene u mom drugom finalu na svjetskim prvenstvima. U Pekingu sam 2015. bila deveta, nadam se da će sada biti barem nešto bolji plasman. Može biti jer su u finale ušle neke djevojke na koje nisam računala”, istaknula je Ana. Uvjeti na stadionu?

“Iznenađujuće dobri. Nije bilo prevruće, puhao je lagani vjetrić. Bilo je baš ugodno za skakanje. Razočarana sam, kao i većina, smještajem. Hotel nije na razini ovako velikog natjecanja. Još je hrana u redu, ali sobe su mogle biti puno čistije”, zaključila je Ana Šimić.