Američki sprinter Trayvon Bromell postigao je najbolji rezultat na svijetu ove godine na 100 metara 9,88 sekundi na natjecanju na Sveučilištu Florida.

💥 9.88 (+1.5m/s) puts @TrayvonBromell on 🔝 of the world!

📸 @GoTrackTownUSA / @RunJwill pic.twitter.com/D2PykkuKrc

— USATF (@usatf) April 30, 2021