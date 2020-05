NEMA NOVE ODGODE OLIMPIJSKIH IGARA: ‘OI će biti 2021. ili ih uopće ni neće biti’

Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach poručio je kako neće biti nove odgode olimpijskih igara u Tokiju. OI će se održati 2021. ili ih neće biti.

“Ne možete svake godine promijeniti cijeli sportski kalendar u svim većim savezima. Ne možete imati sportaše u neizvjesnosti,” kazao je Bach za BBC.

Japanski premijer Shinzo Abe također je priznao da će možda biti teško organizirati OI ako se virus ne stavi pod kontrolu, dok je šef Japanskog liječničkog udruženja sugerirao da to ovisi o pronalasku cjepiva.

Tokyo Olympics behind closed doors “is not what we want” IOC supremo Thomas Bach tells me.

But says he needs time to consult with athletes, WHO & organisers before deciding whether staging Games without spectators is feasible pic.twitter.com/IvvmeWZfzY

— Dan Roan (@danroan) May 21, 2020