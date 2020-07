MISTERIJ BEZ PRESEDANA: Ispisala je sportsku povijest, ali i 22 godine nakon smrti za nju govore kako je najveća prevara ikad

Njeni rekordi možda nikada neće biti oboreni, ali sumnja u njihovu vjerodostojnost vječno će visjeti u zraku

Američka sprinterica Florence Dolores Griffith Joyner, od čije će se smrti u rujnu mjesecu navršiti 22 godine, još uvijek je najveća sportska misterija.

Flo-Jo, kako joj je bio nadimak, natjecala se u 80-im godinama prošlog stoljeća i umrla mlada, kad je imala 38 godina, u svom krevetu u snu. Ona je jedna od najkontroverznijih ličnosti u povijesti sporta. Njeni rekordi možda nikada neće biti oboreni, ali sumnja u njihovu vjerodostojnost vječno će visjeti u zraku. I danas je kao takva predmet priča i raspava, iako je iza sebe ostavila neizbrisiv trag…

Zabluda o njoj

Jedna zabluda o Florence Griffith-Joyner jest ta da se ona tek pojavila u sezoni 1988. Nije, natjecala se još prije, samo njezini rezultati nisu bili na tom nivou, iako je pokazivala kvalitetu. Otkrio ju je Bobby Kersey i na UCLA-u ju je trenirao.

Ustvari, završila je na četvrtom mjestu u utrci na 200 metara na Svjetskom prvenstvu u Helsinkiju 1983., a zatim je slijedećeg ljeta osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Los Angelesu, gdje je njezin budući suprug Al Joyner, inače brat atletske zvijezde Jackie Joyner-Kersee, pobijedio u trostrukom skoku u dalj…

Flo-Jo je nedugo zatim izblijedjela sa staze, radeći u banci i dizajnirajući odjeću, ali vratila se na Svjetsko prvenstvo 1987. i osvojila još jednu srebrnu medalju u sezoni, kako to piše Sportscasting.com.

Mnogima upala u oko njezina instant muškobanjasta pojava

Međutim, ono što je mnogima odmah upalo u oko je njezina pojava, izgled. Naime, pojavila se u javnosti četiri mjeseca prije Svjetskog prvenstva, osjetno teža nego ranije, s mišićnom masom. Prije je bila glamurozna, lijepa žena koja je dizajnirala sama sebi odjeću za natjecanja, uvijek je bila našminkana, lijepa, seksi rekli bi smo… No, sad nije tako izgledala. Nije bilo samo do tijela, neobično joj se promijenilo i njeno lijepo lice, a glas joj je postao dublji. Bilo je to jako čudno, njezin muškobanjasti izgled bio je sumnjiv. Što joj se dogodilo? Pitali su se mnogi…

I onda, došla je i ta 1988. godina koja će zauvijek ostati upamćena, upisana u zlatnim knjigama ženske atletike, koja je promijenila ženski sport. Naime, Flo je tada navršila 28 godina i na Olimpijskim igrama u Seolu htjela je konačno napraviti rezultat za pamćenje. U međuvremenu 1987. se udala za Ala Joynera, koji je preuzeo ulogu njezinog trenera.

Kao što se piše i priča o njoj, stoji u tekstovima koji su zauvijek ovjenčali njezinu sportsku veličinu, figuru, prosječno je sa svojim suprugom trenirala i do nevjerojatnih 12 sati dnevno, što je i sam Al Joyner jednom otkrio.

Pamte se OI kvalifikacije u Indianapolisu

U Indianapolisu na američkim kvalifikacijama tih je dana bilo iznimno vjetrovito, stoga IAAF nije mogao priznati većinu ostvarenih rezultata. Tako je slavni američki sprinter Carl Lewis rezultatom 9:78 popravio vlastiti rekord za 15 stotinki, ali uz snažan vjetar u leđa od 5,2 m/s. Na red je došla kvalifikacijska utrka žena na sto metara, a vremenski uvjeti se nisu promijenili. I onda se dogodilo čudo tog 16. srpnja 1988.

Flo Jo je šokirala atletski svijet pokorivši konkurentice rezultatom 10:49, odnosno popravljanjem svjetskog rekorda za 27 stotinki, a osobno se nadmašivši za gotovo pola sekunde.

I to je napravila bez vjetra u leđa. Tako je, naime, stajalo na uređaju za mjerenje vjetra. Odmah su krenule glasne priče o korištenju dopinga. Tih 10:49 i dan danas je ostalo obavijeno velom tajne, kontroverzno vrijeme…

Na OI u Seolu ispisala povijest

U finalnoj je utrci uz vjetar od 1,2 m/s) otrčala 10:61, što je i danas drugo najbolje vrijeme u povijesti. Ubrzo su došle Olimpijske igre u Seolu i oči čitavog sportskog svijeta gledale su prema njoj. A ona je na tim Igrama ispisala povijest.

U polufinalnoj utrci na 200 metara popravila je svjetski rekord za 15 stotinki, a potom u finalu granice pomakla za još 22 stotinke. Tih njenih 21:34 jedan je od svjetskih rekorda za koje se drži da su nedodirljivi.

Konkurenciju je pomela i u utrci na sto metara s vremenom 10:54 uz nedopušteni vjetar, a zlatni komplet iz Koreje upotpunila je trijumfom američke štafete na 4×100 metara, te još svemu pridodala i srebro štafete na 4×400 m.

Međutim, kad je kanadski sprinter Ben Johnson srušio vlastiti svjetski rekord na stotci na 9:79, tri dana kasnije otkriveno je kako je koristio doping, točnije tanozolol, opasni anabolički steroid. Johnson je odmah diskvalificiran. Nedugo kasnije i sam je priznao da je koristio nedopuštena sredstva. Naravno, rezultati su mu se izbrisali, a oblak sumnje s njega je prešao na Flo. I onda se dogodilo nešto što je povećalo sumnju, iako se ona čitavo vrijeme branila, govorila kako su zli jezici ljubomorni na njezina postignuća.

Iznenada je objavila da odlazi u mirovinu. Vrijeme je prolazilo, a Florence Griffith Joyner sve je više imala zdravstvenih problema. Godine 1996. završila je u bolnici nakon jakog napada, samo jednog u nizu, za koji su stručnjaci govorili da je karakteristični simptom uporabe anaboličkih steroida.

Umrla u snu

Dvije godine kasnije Florence je prestala disati i na kraju je umrla u krevetu za vrijeme spavanja, u snu u Mission Viejoau u Kaliforniji. Njezin suprug ju je našao mrtvu. Spasa joj nije bilo…

Službena izjava policijskog liječnika bila je da je Florence umrla prirodnom smrću, no nije bilo čovjeka koji nije vjerovao da je upravo uzimanje dopinga za vrijeme njezine karijere krivo za smrtni ishod. Nakon mjesec dana došli su rezultati temeljite obdukcije. Florence Griffith Joyner ugušila se prilikom epileptičkog napada. No, do dan danas njezina su karijera, postignuća kao i sama smrt, obavijeni sumnjom, velom tajne. Tim više jer je epilepsija usko povezana sa uzimanjem nedopuštenih sredstava.